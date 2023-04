Bayern-Comeback gegen ManCity? Die Statistiken sprechen eine klare Sprache

Die 0:3-Hinspielniederlage im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City ist eine große Hypothek. Um sie zu begleichen, müsste der FC Bayern ein Novum schaffen.

Dass noch etwas gehen kann für die Bayern, weiß Pep Guardiola aus erster Hand. Er trainierte sie schließlich selbst, als es dem deutschen Rekordmeister im Champions-League-Viertelfinale 2014/15 letztmals gelungen war, zumindest einen Zwei-Tore-Rückstand zu drehen. Auf das 1:3 beim FC Porto folgte ein 6:1 in München.

Nun ist Manchester City natürlich nicht Porto und Guardiola nicht mehr Bayern-Trainer, sondern eben Coach der im diesjährigen Hinspiel mit 3:0 siegreichen Skyblues. Und der Katalane hat in dieser Funktion, seit Sommer 2016, erst viermal mit drei oder mehr Toren Unterschied verloren.

Citys letzte Niederlage mit drei Toren Abstand war 2020

Zwei dieser Niederlagen hatte Guardiolas City in dessen Premieren-Saison 2016/17 kassiert - ein 0:4 in der Champions League gegen Ex-Klub FC Barcelona (deutlich wurde es erst in Unterzahl), etwas später gab es ein überraschendes 0:4 in der Liga gegen den FC Everton. Im April 2018 unterlag City im CL-Viertelfinal-Hinspiel dem FC Liverpool an der Anfield Road mit 0:3, gegen Leicester City setzte es im September 2020 in der Liga ein 2:5 (drei Elfmeter für die Foxes) - und das ist bald drei Jahre her.

Doch wieso auf die anderen schauen, wenn es auch eigene Statistiken gibt? Weil diese dem FC Bayern ebenfalls keine Hoffnung machen können. Achtmal verlor der deutsche Rekordmeister in seiner Geschichte bisher ein Europapokal-Hinspiel mit drei oder mehr Toren Unterschied, achtmal gelang ein Comeback daraufhin nicht. Im 21. Jahrhundert gab es gegen den FC Barcelona ein 0:4 (2008/09) und ein 0:3 (2014/15) - jeweils auswärts. Die Rückspiele in München gingen dann zwar nicht verloren (1:1 und 3:2), ein Weiterkommen war beide Male aber auch nicht greifbar.

Höher als am Dienstagabend in Manchester haben die Bayern in Europapokal-K.-o.-Runden erst siebenmal verloren, letztmals im CL-Halbfinal-Rückspiel 2013/14 zu Hause gegen Real Madrid (0:4). Und auch diese sieben Spiele eint: Für die Münchner war immer Endstation.