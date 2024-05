Bayern-Coach Laso: "Schlag ins Gesicht zur richtigen Zeit"

Die Play-offs haben gleich mit ersten Überraschungen begonnen. Vor allem der Auftritt der Bayern wirft Rätsel auf.

Topfavorit Bayern München hat sein Auftaktspiel in den Play-offs der Bundesliga völlig überraschend verloren. Das Starensemble von der Isar unterlag am Samstagabend in der Viertelfinal-Serie daheim gegen die MHP Riesen Ludwigsburg nach Verlängerung mit 98:102 (90:90, 43:40). Dabei gaben die Bayern eine 14-Punkte-Führung aus der Hand. Überragender Werfer bei den Ludwigsburgern war Silas Melson mit 33 Punkten, bei den Bayern kam Carsen Edwards auf 25 Zähler.

Bayern gibt Führung aus der Hand

Die Bayern taten sich gegen die Ludwigsburger, die sich erst am Donnerstag über die Play-Ins für die Play-offs qualifiziert hatten, von Beginn an schwer. Von der Münchner Dominanz der Hauptrunde war nicht viel zu sehen. Dennoch schien der große Favorit im dritten Viertel einen Weg gefunden zu haben und führte mit 14 Punkten. Pablo Laso meinte dazu, dass sein Team das Geschehen zwar vom Resultat her kontrolliert hätte, "aber nicht wirklich im Spiel: Wir haben immer geführt, aber nicht so gespielt, wie wir das wollten, und haben auch nicht den Rhythmus kontrolliert", wird der Bayern-Coach auf der vereinseigenen Website zitiert.

Das führte auch dazu, dass die Gäste kurz vor Schluss plötzlich mit drei Zählern vorn lagen. Weltmeister Andreas Obst rettete die Bayern mit der Schlusssirene zwar noch in die Verlängerung, doch da machte Ludwigsburg die Überraschung perfekt und ging in der Best-of-Five-Serie 1:0 in Führung.

Vielleicht war das ein Schlag ins Gesicht zur richtigen Zeit. Pablo Laso

Laso hofft nach der Pleite auf einen heilsamen Effekt: "Vielleicht war das ein Schlag ins Gesicht zur richtigen Zeit. Wenn du so verlierst, willst du natürlich eine Reaktion sehen." Die erwartet auch Obst, der zum einen die Defensivleistung kritisierte ("Wir haben Ihnen zu viele zu einfache Open Looks gegeben") und zum anderen bezüglich der weiteren Herangehensweise eine klare Vorstellung hat: "In Spiel zwei müssen wir physischer spielen, besser verteidigen und offensiv unseren Game Plan durchziehen."

Spiel zwei findet am Montag wieder vor heimischer Kulisse statt, die Bayern hoffen dabei natürlich auf das Mitwirken und volle Einsatzfähigkeit von zwei angeschlagenen Akteuren. Laso: "Francisco (Sylvain) schmerzt das Knie, er konnte nicht mehr spielen, wir müssen uns das morgen anschauen. (Vladimir) Lucic war am Rücken verletzt. Er hat es bis zum Ende versucht, war aber nicht bei 100 Prozent."

Auch Ulm wird überrascht

Einen Fehlstart legte auch Titelverteidiger ratiopharm Ulm hin. Die Ulmer mussten sich dem Überraschungsteam der Würzburg Baskets verdient mit 65:78 (38:40) geschlagen geben. Otis Livingston II, wertvollster Profi der BBL-Hauptrunde, war mit 22 Punkten bester Werfer der stark aufspielenden Gäste.

Ulm hatte die Hauptrunde als Vierter beendet, Würzburg einen Rang dahinter. Dem angemessen verlief das erste Viertel ausgeglichen. Allerdings hatten die Bayern leichte Vorteile. Und das zog sich durch die Partie. Im dritten Abschnitt glich der Meister zwar zum 56:56 aus. Doch der starke Hauptrunden-MVP Livingston war maßgeblich an der wiederhergestellten Führung der Würzburger beteiligt.

Am Montag finden in beiden Serien jeweils die zweiten Duelle statt. Bayern und Ulm haben dann ein weiteres Mal Heimrecht.