Bayern, BVB, Freiburg und RB doppelt vertreten: Die kicker-Elf der Saison

Beim Saisonfinale schnappte der FC Bayern Borussia Dortmund die Meisterschaft weg - in der kicker-Elf der Saison sind beide Teams gleichstark vertreten.

Mit Torhüter Gregor Kobel und Raphael Guerreiro stehen zwei BVB-Profis in der Elf der Saison. Kobel spielte elfmal zu Null, kassierte insgesamt nur 32 Tore und glänzte mit einer Paradenquote von 73,3 Prozent. Der Schweizer ist mit einem kicker-Notenschnitt von 2,74 zudem notenbester Spieler der Liga. Guerreiro erwies sich indes immer wieder als belebendes Element auf der linken Außenbahn - das brachte ihm auch fünf Berufungen in die Elf des Tages ein.

Zwei mehr und damit gemeinsam Kölns Ellyes Skhiri die meisten Nominierungen in die Elf des Spieltags kann Jeremie Frimpong vorzeigen. Der Rechtsverteidiger ist dabei der einzige Leverkusener in der Elf der Saison.

Zwei Spieler kommen derweil aus Freiburg, München und Leipzig. Dauerbrenner Matthias Ginter (34 Ligaspiele, kicker-Notenschnitt von 2,97 und fünfmal in der Elf des Tages) sowie Standardspezialist Vinzenco Grifo halten die Freiburger Fahne hoch.

Musiala und de Ligt vertreten den Meister

Den FC Bayern vertritt einerseits Matthijs de Ligt, der sich als die erhoffte Verstärkung im Abwehrzentrum der Münchner erwies und mit einem Schnitt von 2,88 notenbester Abwehrspieler der Liga ist, und andererseits Jamal Musiala. Der 20-Jährige glänzte in der abgelaufenen Saison mit 12 Toren und 13 Vorlagen, der wohl wichtigste Treffer war dabei das 2:1 in Köln, das den FC Bayern zum Meister machte.

Notenbester Spieler kommt aus Leipzig

Leipzig stellt indes mit Xaver Schlager den notenbesten Feldspieler der Liga. Der immer wieder von Verletzungen geplagte Österreicher bringt es auf einen kicker-Notenschnitt von 2,85. Christopher Nkunku ist der zweite Leipziger in der Auswahl, nach der kicker-Torjägerkanone, die er sich mit einem Doppelpack am letzten Spieltag quasi auf den letzten Drücker sicherte, ist die Berufung in die Elf der Saison die zweite Auszeichnung für seine starke Saison.

Beide Torschützenkönige am Start

Nkunku musste sich die kicker-Torjägerkanone mit Werders Niclas Füllkrug teilen, der Bremer findet sich wenig überraschend dann auch wieder in der Auswahl, die komplettiert wird von Randal Kolo Muani. Der Franzose kam im Sommer aus Nantes nach Frankfurt und ging dann direkt steil (32 Bundesligaspiele, 15 Tore, 16 Vorlagen, kicker-Notenschnitt: 2,91).

drm

Die Bundesliga-Elf der Saison