Bayern bricht ein und verliert Platz 1 an Dortmund

Der FC Bayern verlor nach Führung in Mainz und musste mit anschauen, wie Dortmund durch den Sieg gegen Frankfurt auf Platz 1 kletterte. Hertha geht beim Dardai-Debüt gegen Bremen baden. Auch die Bochumer kassierten eine Packung.

BVB schlägt Frankfurt klar: Dortmund nutzt diesmal Bayern-Blackout

Borussia Dortmund hat die Steilvorlage der Bayern durch die Niederlage in Mainz am Samstagabend dankend angenommen. Im Gegensatz zum vergangenen Spieltag, als die Münchner gegen Hoffenheim patzten und der BVB in Stuttgart ein spätes Remis hinnehmen mussten, ließ der BVB gegen Eintracht Frankfurt keinen Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz geht. Zwar spielten die Hessen munter mit, doch sie wurden schon in der ersten Halbzeit bitter bestraft für ihre defensiven Nachlässigkeiten. Bellingham, Malen und Hummels schossen eine klare Halbzeitführung heraus, den 4:0-Endstand besorgte Malen mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend. Mit diesem klaren Sieg springen die Dortmunder auf Platz 1 und haben nun einen Zähler Vorsprung vor dem Rekordmeister aus München.

Bayerns zweite Halbzeit zum Vergessen - Mainz dreht den Spieß leidenschaftlich um

Bei Wiedersehen von Mainz-Trainer Bo Svensson mit seinem früheren Coach Thomas Tuchel kehrten Müller, Mané und Davies in die Startelf der Bayern zurück - letzterer musste bereits nach neun Minuten mit einer Oberschenkelverletzung wieder runter. Für Zählbares war indes Mané zuständig: Erst wurde sein Chip über 05-Keeper Zentner wegen Abseits zurückgenommen, später markierte der Senegalese per Kopf die verdiente Halbzeitführung für den Rekordmeister. Nach dem Seitenwechsel wurden die Mainzer ebenbürtiger und belohnten sich durch einen Kopfballtreffer von Ajorque, bei dem Keeper Sommer nicht die beste Figur abgab. Der Ausgleichstreffer wirkte heftig nach beim Rekordmeister, der defensiv plötzlich extrem unsortiert daher kam. Barreiro bestrafte das eiskalt mit dem Führungstreffer, Tuchel reagierte mit der Auswechslung von Müller und Kimmich, doch stabiler wurde seine Elf nicht. Aaron fasste sich ein Herz und hämmerte die Kugel ins lange Eck zum umjubelten 3:1-Endstand.

Ducksch bestraft Hertha dreimal - Dardai-Debüt misslingt gewaltig

Hertha wieder mit Pal Dardai anstelle von Sandro Schwarz auf der Bank - so wollte das Schlusslicht aus Berlin die Mission Klassenerhalt gegen Werder Bremen angehen. Und zunächst erwischten die Hausherren auch den besseren Start, blieben in der Defensive aber extrem anfällig. Beide Male nutzte Werder-Stürmer Ducksch die Freiheiten und sorgte per Doppelpack für eine beruhigende 2:0-Führung. Und wie sah Herthas Reaktion nach Dardais Halbzeitansprache aus? Antwort: Weiter schlafen. Wieder war es Ducksch, der die Anfälligkeit der Berliner Abwehr eiskalt bestrafte und die Bremer mit seinem dritten Treffer schon in der 51. Minute endgültig auf die Siegerstraße schoss. Erst nach dem vierten Gegentreffer wachte Hertha auf und kam durch Ngankam und Lukebakios Elfmeter noch mal ran, doch an eine Wende in Berlin war nicht zu denken. Mit nun 35 Punkten darf sich die Werder-Elf nach dem 4:2-Erfolg auf der sicheren Seite fühlen.

Köln jubelt nach VAR-Handelfmeter

In Sinsheim gab es wieder einmal eine diskussionswürdige Handelfmeterentscheidung. Kölns Maina schoss den sich abdrehenden Hoffenheimer Brooks aus kurzer Distanz an die Hand. Referee Braun, der den etatmäßigen Schiedsrichter Brand (allergische Reaktion) kurzfristig ersetzte, zeigte bei seinem Debüt nach Ansicht der Bilder in der Review Area auf den Punkt. Kainz ließ sich die Chance nicht nehmen und versenkte zur Kölner Führung. In der Folge legten die laufstarken Kölner enorm viel Herzblut in die Partie und belohnten sich durch Selke noch vor dem Pausenpfiff. Mit dem Start des zweiten Durchgangs wurden die Kraichgauer besser, doch ein echtes Aufbäumen war nicht zu spüren, so dass der Kölner 3:1-Auswärtssieg (Thielmann und Dolberg trafen noch) nie gefährdet war.

Bochumer Defensive verteilt viele Geschenke

Völlig von der Rolle zeigte sich der VfL Bochum im Duell mit dem VfL Wolfsburg. Schon vor der Pause führten die Niedersachsen mit 3:0, weil die Defensive der Letsch-Elf überhaupt keinen Zugriff fand. Die Wolfsburger indes nutzten ihre Möglichkeiten effizient aus. Beachtlich aus Bochumer Sicht: Auf den Rängen zeigte sich der VfL-Anhang trotz des frustrierenden Auftritts ihrer Mannschaft weiterhin positiv, es gab zur Pause fast keine Pfiffe. Auch als der Wolfsburger Svanberg mit seinem zweiten Treffer früh in der zweiten Halbzeit jede Hoffnung auf eine Aufholjagd zerschlug, blieb es im Bochumer Fanlager ruhig. Unter dem Strich setzte es eine bittere 1:5-Pleite für die Bochumer, die damit in Reichweite des Tabellensechszehnten VfB Stuttgart sind. Die Kovac-Elf bleibt dagegen bleibt an Platz sechs dran.