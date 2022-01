Bayern-Bosse wehren sich: "Man muss ja nur zu ManCity schauen"

Trotz eines "exzellenten" Hygienekonzepts ist kein Bundesligist derart Corona-geplagt wie der FC Bayern. Hätte das verhindert werden können? Die Klubbosse wehren sich.

Wenn der Vorstandschef des FC Bayern nach dieser Woche sagt, dass "wir innerhalb der Mannschaft keine großen Ausbrüche zu verzeichnen haben", klingt das erst einmal kurios. Doch Oliver Kahn hat im Prinzip Recht - Corona erwischte den Rekordmeister vor allem, als die Spieler gar nicht da waren.

"Die Spieler sind aus ihrem wohlverdienten Urlaub zurückgekommen und waren infiziert", sagte Kahn vor dem Anpfiff des Rückrundenauftakts gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag bei DAZN. Das klubeigene, vor dem Jahreswechsel noch einmal verschärfte Hygienekonzept sei "exzellent gut".

Salihamidzic: "Das werfen wir den Spielern überhaupt nicht vor"

Doch hätten die Bayern-Macher nicht trotzdem verhindern können, dass Trainer Julian Nagelsmann mit einer Bank antreten muss, auf die er lieber nur im Notfall zurückgreifen will ("Wir versuchen, eher wenig zu wechseln")? Mussten die Profis nach dem Ende der Hinrunde unbedingt um die Welt fliegen?

"Vor der Pause haben wir natürlich mit den Spielern gesprochen, aber die Spieler haben auch ihren wohlverdienten Urlaub angetreten", hielt Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei Sat.1 dagegen. Sie hätten mit ihren Familien Weihnachten feiern und "ein bisschen Ruhe haben" wollen. "Dass wir jetzt mehrere (Infizierte, Anm.d.Red.) haben, das werfen wir den Spielern überhaupt nicht vor."

Andere Klubs, so die Argumentation der Bayern-Bosse, kämpfen schließlich mit ähnlichen Problemen, wenn auch nicht in der Bundesliga. "Man muss ja nur mal zu Manchester City schauen", erinnerte Kahn an den massiven Corona-Ausbruch beim englischen Meister. "Man muss sehr, sehr vorsichtig sein, solche Dinge vorschnell zu beurteilen."

Kahn wünscht sich Überarbeitung der DFL-Regularien

Kahn wünscht sich stattdessen, dass die DFL ihre Bedingungen für Spielabsagen "noch mal" überarbeitet. "Die Regularien wurden in einer Zeit gemacht, in der es Corona noch nicht gegeben hat", sagte er und kritisierte insbesondere, dass zu den 16 zur Verfügung stehenden Spielern, die für eine Austragung mindestens nötig sind, auch gesperrte und verletzte gehören.

"Mir als ehemaligem Sportler will das nicht so richtig verständlich werden, dass Spieler, die teilweise langfristig verletzt sind, als einsatzfähig für das heutige Spiel gelten", so Kahn. "Das sind Dinge, über die man sich noch mal Gedanken machen sollte."