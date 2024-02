Bayern binden Außenstürmer Scott bis 2027

Der FC Bayern hat Michael Scott vertraglich bis 2027 gebunden. Der Außenstürmer ist Stammkraft in der U-19-Bundesliga-Mannschaft der Münchner.

Scott, Jahrgang 2006 und vor wenigen Tagen 18 Jahre alt geworden, unterzeichnete am Donnerstag einen neuen Vertrag, der bis 30. Juni 2027 Gültigkeit hat.

Ex-Profi Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Campus des deutschen Rekordmeisters, sagte zur Vertragsverlängerung: "Scotty ist jetzt bald drei Jahre bei uns und hat sich in dieser Zeit sehr gut weiterentwickelt. Zudem ist er ein guter Junge mit der richtigen Einstellung." Der FC Bayern sei "überzeugt von seinem Potenzial" und hofft auf die "nächsten Entwicklungsschritte", die Scott in München gehen soll.

Offensivmann kam 2021 aus Leverkusen

Der Außenstürmer der U 19 kam im Sommer 2021 von Bayer 04 Leverkusen an den Campus und gehört in dieser Saison zum festen Stammpersonal der Mannschaft von Trainer René Maric. Bei insgesamt 17 Einsätzen in der Junioren-Bundesliga und in der Youth League kommt der gebürtige Kölner auf neun Scorer-Punkte (5 Tore, 4 Assists). Zuletzt traf er auch beim 3:1-Sieg der Münchner gegen Heidenheim.

Die U 19 des FCB belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz in der Süd/Südwest-Staffel der Junioren-Bundesliga. In der Youth League stehen die Münchner im Achtelfinale und treffen auf den Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam.