Bayern: Beste Saisonleistung und zwei große Baustellen

Es klingt paradox: Die ersten Punktverluste dieser Saison können den FC Bayern optimistisch stimmen. Allerdings zeigte das 2:2 im Spitzenspiel gegen Leverkusen auch: Es bleibt reichlich Arbeit für Trainer Thomas Tuchel.

Natürlich taugte der Elfmeter in der Nachspielzeit sowohl zum Aufreger als auch zum Ablenkungsmanöver für den Rekordmeister, der dem vierten Dreier im vierten Spiel nach Leon Goretzkas spätem Treffer zum 2:1 so nahe war. Ob das Einsteigen von Alphonso Davies gegen Jonas Hofmann einen VAR-Eingriff und den folgenden Elfmeter rechtfertigte, darüber können die Meinungen auseinandergehen. Unstrittig ist, dass die Aktion des Kanadiers ungestüm, unnötig und letzten Endes ziemlich dämlich war, drohte doch in der Situation vom ballführenden und aus dem Strafraum herauslaufenden Leverkusener keinerlei Gefahr.

Womit die erste, aus der letzten Saison übernommene Baustelle offensichtlich wird: Elfmeter gegen die Münchner. Schon 2022/23 zogen sich vermeidbare Strafstöße wie ein roter Faden durch die Saison, ein von Serge Gnabry verursachter hätte am letzten Spieltag fast die Deutsche Meisterschaft gekostet. In dieser Saison war es im fünften Pflichtspiel der zweite Elfer gegen die Bayern nach Noussair Mazraouis Handspiel im Supercup gegen RB Leipzig.

Noch mehr Kopfzerbrechen dürfte Tuchel allerdings Baustelle Nummer zwei bereiten: Der Kontrollverlust nach 20 Minuten. Auslöser waren die Umstellung von Xabi Alonso auf eine Viererkette und der Ausgleich, der wunderbare Freistoßtreffer Alejandro Grimaldos und vor allem danach. In diesen 20 Minuten spielte ein allerdings starker Gegner die Münchner her.

"Wir haben uns schwergetan"

"Wir hatten gute erste 20 Minuten, da hätten wir schon eine Vorentscheidung erzwingen können. Danach hatten wir schlechte 20 Minuten, haben viele Fehler gemacht", analysierte Tuchel, während Konrad Laimer sagte: "Wir sind super ins Spiel gekommen, hatten insgesamt viele Balleroberungen und gute Chancen. Nach 20 Minuten haben wir uns schwergetan, vorne Zugriff zu bekommen."

In den zweiten 45 Minuten standen die Bayern zwar zunächst besser, hatten dafür Probleme, sich große Chancen zu erspielen. Die Ausnahme: Harry Kane, der zur erneuten Führung hätte treffen müssen (57.). Danach hatte Tuchels Mannschaft mehrfach Glück, nicht in Rückstand zu geraten, ehe Goretzka für den vermeintlichen Siegtreffer sorgte.

Frühere Bayern-Teams hätten den Vorsprung ins Ziel gebracht, Tuchel arbeitet daran, dass es künftig wieder klappt. "Wir haben uns schwergetan, die Kompaktheit komplett aufrechtzuerhalten. Wir müssen noch griffiger werden, individuelle Zweikämpfe führen", sagte Tuchel nach der besten Saisonleistung gegen den bislang mit Abstand besten Gegner. Die nächste Chance bietet sich am Mittwoch zum Auftakt in die die Champions League gegen Manchester United.