Bayern bestätigt: Zaragoza kommt im Sommer

Der FC Bayern verpflichtet Bryan Zaragoza (22) vom FC Granada. Der nur 1,64 Meter große Angreifer erhält beim FCB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wie die Münchner am Mittwoch mitteilten. Der spanische Nationalspieler hat in 14 Liga-Spielen in dieser Saison fünf Tore geschossen und zwei vorbereitet. "Bryan ist einer der Senkrechtstarter in Spanien und schon länger auf unserem Schirm. Er wird unsere offensiven Möglichkeiten erweitern", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.