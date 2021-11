Bayern bestätigt: Kimmich positiv auf Corona getestet

Fünf Spieler des FC Bayern München galten zuletzt noch als ungeimpft gegen das Coronavirus, zwei davon haben sich infiziert: Nach Eric Maxim Choupo-Moting wurde auch Nationalspieler Joshua Kimmich positiv getestet.

Am Mittwochabend bestätigte der FC Bayern auf seiner Website die Infektion Kimmichs. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. Kimmich gehörte zu jenen fünf Spielern, die sich beim FC Bayern mutmaßlich noch nicht gegen das Coronavirus impfen ließen. Diesen Schritt sollen mittlerweile Jamal Musiala und Serge Gnabry nachgeholt haben. Wie die Bayern mitteilten, befindet sich Kimmich in häuslicher Isolation, dem Nationalspieler "geht es gut".

Damit würde Kimmich, der sich bereits in Quarantäne befunden hat, dem FC Bayern länger fehlen als zunächst geplant. Denn als mutmaßlich ungeimpfte Person kann sich der 26-Jährige nicht innerhalb der 14-Tage-Frist freitesten. Damit würde er nicht nur am kommenden Wochenende gegen Arminia Bielefeld, sondern auch eine Woche später im Topspiel bei Borussia Dortmund (4. Dezember) fehlen. Das letzte Pflichtspiel bestritt der Mittelfeldspieler beim 2:1-Heimsieg gegen Freiburg vor der Länderspielpause am 6. November.

Impfung: Flick sah Tendenzen bei Kimmich

Auch Kimmich soll für sich in Betracht gezogen haben, sich in Bälde impfen zu lassen. Dies berichtete am Mittwochnachmittag Bundestrainer Hansi Flick.

Bereits zuvor hatte der FC Bayern mitgeteilt, dass sich Choupo-Moting mit dem Coronavirus infiziert hat. Dem Angreifer, der sich bereits in häuslicher Quarantäne befand, gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der Deutsche Meister mit.