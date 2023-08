Bayern beim Angstgegner, Déjà-vu für Dortmund? - Das bringt der 3. Spieltag

Die Konstellation am 3. Spieltag weckt bei Borussia Dortmund eine böse Erinnerung an die Vorsaison, beim FC Bayern keimt beim kommenden Gegner schon seit Jahren keine große Freude auf. Freiburg und Union treffen derweil auf gern gesehene Gegner.

Den 3. Spieltag eröffnen am Freitagabend Borussia Dortmund und der 1. FC Heidenheim. Die durchwachsen gestarteten Dortmunder wollen gegen den FCH ein anderes Gesicht zeigen, während der Neuling von der Ostalb von den ersten Bundesliga-Punkten träumt. Beim ersten Pflichtspiel-Duell des Vizemeisters mit dem Aufsteiger werden in Dortmund derweil dunkle Erinnerungen wach: Auch in der Vorsaison empfing man am 3. Spieltag einen Aufsteiger - und ließ sich von Werder Bremen nach 2:0-Führung in einer denkwürdigen Schlussphase mit drei historisch späten Gegentoren noch die Butter vom Brot nehmen (2:3).

Bremen und Mainz einen die Schwächen

Apropos Bremen: Auch Werder wartet noch auf die ersten Punkte der neuen Saison und empfängt am Samstagnachmittag den 1. FSV Mainz 05, der immerhin schon einen Zähler vorweisen kann. Was beide eint: Seit saisonübergreifend sieben Spielen wartet man auf einen Sieg. Und: SVW wie 05er waren jüngst in der Schlussphase anfällig. Die Gastgeber kassierten in den vergangenen beiden Bundesligaspielen Gegentore nach der 90. Minute, die Mainzer gar in den vergangenen vier Partien. Beiden dürfte viel daran liegen, die Negativ-Serien zu brechen.

Bayer kann Aufsteiger - Lilien-Erinnerung an 2015

Negative Schlagzeilen schreibt Bayer Leverkusen derweil mitnichten. Trotz des Abschieds von Top-Scorer Moussa Diaby (neun Tore, neun Assists) gen Aston Villa läuft bei der Werkself die Tormaschine, nach zwei Siegen zu Saisonbeginn steht man auf Rang drei. Ganz anders der kommende Gegner Darmstadt 98, der nach seiner Bundesliga-Rückkehr noch auf das erste Erfolgserlebnis wartet. Das in Leverkusen zu ändern, wird für die Lilien nicht einfach, hat Bayer 04 doch seit acht Spielen nicht gegen Aufsteiger verloren. Was Mut macht: Nach dem letzten Aufstieg 2015 gastierte man ebenfalls früh in der Saison am Rhein - und holte den bisher einzigen Sieg (1:0) aus sieben Aufeinandertreffen.

Baut Freiburg seine VfB-Serie aus?

Deutlich häufiger (47-mal) standen sich der VfB Stuttgart und der SC Freiburg gegenüber. Im baden-württembergischen Landesduell hat der VfB historisch die Nase vorn, in den vergangenen Jahren lagen die Partien aber dem Sport-Club: sechsmal in Folge gewann der SCF zuletzt. Gegen keinen anderen Gegner gelang den Freiburgern je eine solche Serie im Oberhaus. Kann der VfB unter Mithilfe des Ex-Freiburgers Woo-Yeong Jeong die Freiburger Serie kippen und den zweiten Saisonsieg feiern oder bleiben die Breisgauer nach dem gelungenen Saisonstart (sechs Punkte) makellos?

Jonas Wind trifft aktuell nach Belieben. IMAGO/Sven Simon

Wind winkt ein Rekord

In Abwesenheit des verletzten Lukas Nmecha schwang sich Jonas Wind zu Wolfsburgs Torgarant auf. Alle vier Saisontore des VfL gehen auf das Konto des Dänen, dem in Hoffenheim ein alleiniger Rekord winkt: Gelingt Wind auch im Kraichgau ein Doppelpack wie zuletzt gegen Heidenheim und in Köln, wäre er der erste Spieler, dem dies an den ersten drei Spieltagen einer Saison gelingt. Ein Sieg wäre den Niedersachsen damit aber beileibe noch nicht sicher: Hoffenheim war in den letzten 13 Duellen stets treffsicher gegen die Autostädter.

Die Vorjahres-Bilanz spricht für Bochum

Noch nicht so richtig an läuft die Tormaschine des VfL Bochum. In der Vorsaison bereits die zweitschwächste Offensive der Liga, gelang auch in der neuen Spielzeit erst ein Treffer - der immerhin zum Punktgewinn beim Vizemeister aus Dortmund reichte. Nun geht es zum FC Augsburg, der zwar schon fünfmal traf, aber auch schon sieben Gegentore fing und ebenfalls bei einem Punkt steht. Dabei droht es aus Augsburger Sicht zu bleiben: Vier seiner 40 Tore erzielte der VfL in der vergangenen Saison gegen die Fuggerstädter und holte sechs überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.

Borussia Mönchengladbach ärgert gern den FC Bayern München. IMAGO/RHR-Foto

Zum 111. Mal Spannung pur

Das wohl brisanteste Duell des Spieltags steigt am Samstagabend: Borussia Mönchengladbach empfängt den FC Bayern München. Bei dem scheint nach dem turbulenten Saisonfinale 2022/23 alles wieder rund zu laufen, doch Patzer gegen die Fohlen haben mittlerweile Tradition. In den jüngsten beiden Spielzeiten holte die Borussia je vier Punkte gegen den Rekordmeister, die Heimbilanz gegen den FCB ist beeindruckend: 23 Heimsiegen stehen 13 Niederlagen gegenüber, 19-mal teilte man die Punkte. Auch wenn Gladbach mit nur einem Punkt aus zwei Spielen in die neue Spielzeit startete - beim 111. Aufeinandertreffen in der Bundesliga hofft der VfL, die Münchner wieder einmal ärgern zu können.

Harmlos gegen harmloser

Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntagnachmittag den 1. FC Köln. Beide Teams glänzten bislang noch nicht mit freudigem Offensivfußball. 65 Tore fielen an den ersten beiden Spieltagen, nur drei davon gehen auf das Konto der beiden Kontrahenten, die sich erst magere sechs (Frankfurt) bzw. acht (Köln) Chancen herausspielten. Doch während dies bei Frankfurt immerhin zu vier Punkten reichte, steht bei Köln noch die Null. Dank Trainer Steffen Baumgart darf man in der Domstadt aber auf den Umschwung hoffen: Unter dem 51-Jährigen ist der FC gegen die SGE noch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis), die Eintracht derweil seit elf Heimspielen ungeschlagen.

Schweres Pflaster für Leipzig

Beschlossen wird der Spieltag mit dem ersten Duell zweier Champions-League-Teilnehmer in der neuen Spielzeit: Union Berlin empfängt RB Leipzig. Der erste Härtetest für den aktuellen Tabellenführer aus Köpenick? Spitzenteams lagen den Eisernen in der Vorsaison besonders gut, gegen die Top 4 holte man im Vorjahr zehn Punkte in den direkten Duellen. Besonders die Sachsen lagen dem Fischer-Team in jüngster Vergangenheit: Fünfmal in Folge gewann man mit 2:1.