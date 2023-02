Bayern behauptet Rang eins im Topspiel - Azmoun rettet Leverkusen einen Punkt

Der FC Bayern hat sich die Tabellenführung zurückgeholt und das Topspiel gegen Union Berlin klar für sich entschieden. Zuvor trennten sich SC Freiburg und Bayer Leverkusen ohne Sieger.

Schon vor der Pause alles klar: Bayern lässt Union keine Chance

Das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen Bayern München und Union Berlin geriet zu einer sehr einseitigen Angelegenheit. Der FC Bayern war von Beginn an tonangebend im eigenen Stadion und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Choupo-Moting erzielte per Kopfball die hochverdiente Führung nach etwas mehr als einer halben Stunde (31.), Coman bestrafte wenig später einen Aufbaufehler der Gäste eiskalt mit dem 2:0 (40.). In der Nachspielzeit legte Musiala nach willensstarker Müller-Vorarbeit sogar noch das 3:0 nach (45.+1) - der Endstand. In Halbzeit zwei konnte der FCB sogar ein, zwei Gänge runterschalten, brachte den Sieg aber ungefährdet über die Zeit und ist nun wieder mit drei Punkten Vorsprung auf Union (aber punktgleich mit dem BVB) Tabellenführer.

Azmoun antwortet Grifo

Im Duell der beiden Europa-League-Achtelfinalisten Freiburg und Leverkusen gab es am Sonntag keinen Sieger. Nach schleppendem Start ging der SC durch einen perfekten Freistoß von Grifo in Führung (27.). Es entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, in der Leverkusen mehrmals den Ausgleich noch vor der Pause verpasste. Nach dem Seitenwechsel blieb die Werkself griffiger und belohnte sich durch Azmouns erstes Saisontor zum 1:1 (67.). In der Nachspielzeit hätten Schick (Latte) und Demirbay (vorbei) noch den Siegtreffer erzielen können, es blieb aber beim 1:1, durch das Bayer mit 28 Punkten im Tabellenmittelfeld bleibt. Der SC hingegen fällt auf Rang fünf zurück.

Schalker Befreiungsschlag macht Hoffnung

Nach zuletzt vier Schalker Spielen, die 0:0 endeten, klingelte es diesmal schon nach zehn Minuten. Drexler köpfte nach Freys Flankenlauf verdient ein, Schalke spielte eindeutig besser. Der VfB war harmlos, fahrig und machte es S04 leicht. Noch vor der Pause erhöhte Bülter - mit der Hacke (40.). Nach dem Seitenwechsel zeigte Stuttgart ein anderes Gesicht und war nun besser drin, vor allem dank Fährmann. Der Schlussmann ließ Sosas relativ harmlosen Fernschuss durchrutschen (63.) - plötzlich drückten die Schwaben. Doch Endo und Silas verpassten das 2:2 (66.), so brachte das Schlusslicht den Heimsieg über die Zeit - und liegt nun nur noch drei Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Brandt mit dem Rücken - BVB übernimmt Platz eins kurzzeitig

Der BVB reiste am Samstagnachmittag mit acht Siegen seit Re-Start im Gepäck in den Kraichgau, wo ihn die abstiegsgefährdete TSG Hoffenheim in Bedrängnis brachte. Kabak ließ die Schwarz-Gelben einen Schreckmoment durchleben, köpfte aber aus wenigen Metern drüber (16.). Auf der Gegenseite hielt Baumann stark gegen Haller (34.), wenig später aber traf Brandt clever mit dem Rücken (43.). Nach der Pause hatte der BVB ein wenig Glück, als es für Cans Zweikampf gegen Akpoguma keinen Elfmeter gab, und Pech, als Wolfs vermeintlicher Treffer einkassiert wurde. Es blieb knapp, weil vor allem Baumann sich der Borussia entgegenstemmte - doch auch die TSG hatte Chancen. Die größte vergab Asllani in der Schlussphase (84.), sodass Dortmund vorübergehend auf Platz eins springt.

RB vs. SGE: Die Serie setzt sich fort

Keines der bisherigen 14 Pflichtspiel-Duelle dieser beiden Teams hatte die Gastmannschaft gewinnen können - ein Trend, der sich zu bestätigten schien. Werner bestrafte einen Ballverlust von Tuta in letzter Instanz und stolperte den Ball zeitig in die Maschen (6.). Die Sachsen waren nach dem eindrucksvollen Remis gegen Manchester City zwingender, kurz vor der Pause erhöhte Forsberg (40.). Im zweiten Durchgang raffte sich die SGE auf, war teilweise die bessere Mannschaft. Nach einer Stunde gelang Sow wuchtig der Anschluss (61.), der Ausgleich lag in der Luft. Doch Blaswich konnte sich mehrmals auszeichnen und die knappe Führung mit seinen Teamkollegen über die Zeit bringen. Leipzigs Abstand zum Spitzentrio wird schmelzen.

Köln schlägt sich auch ein wenig selbst

Das Heimspiel gegen das strauchelnde Wolfsburg hätte für den 1. FC Köln nicht viel unglücklicher beginnen können. Ausgerechnet dem Ex-Kölner Gerhardt gelang die frühe Führung, bei der Schlussmann Schwäbe keine glückliche Figur abgab (4.). Der Blitzstart machte vielleicht Hoffnung auf Action, dazu kam es aber nicht. Vor allem die Hausherren taten sich schwer. Sie machten es sich auch selbst nicht leicht. So verursachte Hector im zweiten Abschnitt plump einen Foulelfmeter, den Arnold zur Vorentscheidung verwandelte (68.). Das 2:0 sollte auch der Endstand sein, weil Hübers den vermeintlichen Anschluss in der Nachspielzeit aus Abseitsposition erzielt hatte.

Richter lässt Hertha aufatmen

In der Hauptstadt lieferten sich BSC und FCA eine Partie, die man als zähe Angelegenheit bezeichnen konnte. Es dominierten disziplinierte Defensiven, einzelne Chancen hatten zunächst nur die Hausherren. Daran knüpften sie nach der Pause im Berliner Schneetreiben an - schließlich war es ausgerechnet der ehemalige Augsburger Richter, der Hertha per Fernschuss in Führung brachte (61.). Und damit nicht genug. Als Augsburg gerade drücken wollte, schoss Lukebakio nach einem langen Freistoß das 2:0 (70.). Für Hertha drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Ducksch wie Ronaldinho

Im 34. Bundesliga-Gastspiel bei Werder wollte der VfL Bochum den erst zweiten Sieg einfahren. Nationalstürmer Füllkrug hatte nach verhaltenem Beginn allerdings etwas dagegen und beendete seine kurze Torflaute nach drei Spielen artistisch (29.). Gegen Ende des ersten Abschnitts baute Schmidt die verdiente Führung aus (43.). Von Bochum kam zu wenig, deutlich zu wenig. Als Ducksch im Stile Ronaldinhos einen Freistoß unter der Mauer hindurch in die Maschen schoss - auch den Standard hatte das Kellerkind schwach verteidigt - (59.), war der Drops bereits vorzeitig gelutscht.

Gladbach geht in Mainz baden

Borussia Mönchengladbach hat am Freitagabend nach dem Heimsieg über den FC Bayern mal wieder sein hässliches Auswärts-Gesicht gezeigt. Der VfL machte überhaupt keinen guten Eindruck, Shootingstar Lee brachte Mainz hingegen nach 25 Minuten in Führung - zur Pause erst mit 1:0. Gleich nach Wiederbeginn besorgte Ingvartsen aber den zweiten Treffer (49.), in der Schlussphase stellten Ajorque (72.) und Debüt-Knipser Weiper (90.+3) gar auf ein ziemlich deutliches 4:0. Für den FSV war es der dritte Sieg in Folge.