Bayern-Basketballer verpflichten Yebo aus Chemnitz

Kevin Yebo zeigt in nur zwei Jahren einen rasanten Aufstieg bis zum Europe-Cup-Sieg mit Chemnitz. Auch Branchenprimus Bayern bekommt das mit - und holt den Spätstarter nach München.

Double-Sieger FC Bayern verpflichten den nächsten deutschen Basketballer für die kommenden Jahre. Die Münchner holten Kevin Yebo von den Niners Chemnitz und statteten ihn mit einem Dreijahresvertrag bis 2027 aus. Das gab der Meister und Pokalsieger bekannt.

Der Kontrakt des 2,07 Meter großen Power Forwards beim sächsischen Bundesligisten war ausgelaufen - er war für die Bayern also ablösefrei zu haben.

"Ich will in München meine Energie reinbringen", sagte der 28-Jährige, der vor dem Debüt in der Euroleague steht. "Ich habe großen Respekt vor dieser neuen Challenge, aber keine Angst und bin gespannt, was auf unser Team wartet." Zu diesem Team gehört unter anderem auch Nationalspieler Oscar da Silva, dessen Verpflichtung die Bayern am Donnerstag bestätigt hatten.

"Absolutes Vorbild"

Yebo gelang in den vergangenen Jahren ein bemerkenswerter Aufstieg: Der gebürtige Rheinländer hatte erst mit 16 Jahren mit Basketball angefangen und spielte vor zwei Jahren noch in der 2. Liga. Dann holten ihn die Chemnitzer, mit denen er in der abgelaufenen Spielzeit den Europe Cup gewann und bis ins Bundesliga-Halbfinale vorstieß.

"Kevin ist ein absolutes Vorbild dafür, was man erreichen kann, wenn man an sich glaubt und mit hartem Durchhaltevermögen seinen Weg geht", sagte Münchens Geschäftsführer Marko Pesic. "Sein Weg war nicht einfach und was er in den letzten zwei Jahren, speziell in der vergangenen Saison an Leistungen gezeigt hat, nötigt großen Respekt ab."