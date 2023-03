Bayern-Basketballer verpflichten US-Nationalspieler Cheatham

Der FC Bayern hat auf das Saisonaus von Augustine Rubit reagiert und sich mit US-Nationalspieler Zylan Cheatham verstärkt.

Zylan Cheatham darf für die Bayern auch in der Euroleague auflaufen. IMAGO/USA TODAY Network

Der FC Bayern Basketball hat sich vor dem Saisonendspurt noch einmal verstärkt und auf die Verletzung ihres Euroleague-Topscorers Augustine Rubit (Achillessehne, Saisonaus) reagiert. Zylan Cheatham unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende bei den Münchenern. Der Forward spielte zuletzt in der G League bei Birmingham Squadron, dem Farmteam der New Orleans Pelicans.

Der 27-Jährige lief im College zunächst für San Diego State auf und transferierte anschließend nach Arizona State. Im NBA-Draft 2019 blieb der 2,01-Meter-Mann ungedraftet. Im Anschluss sammelte er fünf Kurzeinsätze für die Pelicans und die Utah Jazz. Die meiste Zeit verbachte er allerdings in der G League. Dort legte er in 95 Einsätzen (90 Starts) im Schnitt 13,8 Punkte, 10,2 Rebounds und 2,8 Assists auf. Außerdem lief er 2022 sechs Mal für die US-Nationalmannschaft auf.

Cheatham ist auch in der Euroleague spielberechtigt

Wie die Bayern verkünden, wird Cheatham auch in der Euroleague spielberechtigt sein. "Zylan ist ein moderner Combo-Big, der eine unglaubliche Athletik und eine große Vielseitigkeit in der Defense besitzt und auch in der Offense einen umfassenden Beitrag leisten wird", freute sich Sportdirektor Daniele Baiesi über die Verpflichtung.

Cheatham selbst "musste nicht lange überlegen", wie er erklärt. Zuvor habe er sich mit FCBB-Guard Cassius "Cash" Winston, auf den er bereits in der G League traf, ausgetauscht. "Cash, Freunde und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mir zu diesem Schritt nach München geraten. Das ist jetzt der richtige Ort für mich."