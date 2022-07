Bayern-Basketballer künftig ohne Radosevic - "Schlüsselspieler" Rubit bleibt

Die Basketballer des FC Bayern München haben rund einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison weitere Personalentscheidungen getroffen.

Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, hat mit Augustine Rubit bereits der zweite Schlüsselspieler nach Othello Hunter seinen Vertrag verlängert. Der 32 Jahre alte Rubit unterzeichnete demnach ein neues Arbeitspapier bis 2023.

Der Power Forward war im Vorjahr von Zalgiris Kaunas (Litauen) nach München gewechselt. Rubit, von 2014 bis 2019 in Tübingen, Ulm und Bamberg unter Vertrag, kam in der BBL 2021/22 auf einen Schnitt von 10,6 Punkten pro Spiel. In der Euroleague waren es 10,5 Zähler pro Partie.

Rubit sei "zweifelsfrei eine der Überraschungen der letzten Euroleague-Saison" gewesen, sagte Sportdirektor Daniele Baiesi: "Augustine war für uns in der Offensive sehr produktiv und einer unserer Schlüsselspieler im Angriff mit seinem zweidimensionalen Spiel. Auch in der Defense hat er uns Vielseitigkeit und Physis gegeben."

Radosevic einmal Meister, zweimal Cupsieger

Center Leon Radosevic wird den Klub hingegen verlassen. Der Vertrag des Kroaten, der 2018 von Brose Bamberg an die Isar gewechselt war, wurde nicht verlängert. Insgesamt war der 32-Jährige 129 Mal für den Vizemeister in der Bundesliga aufgelaufen. In der Euroleague spielte Radosevic 104 Mal. Mit den Bayern feierte er 2019 den Gewinn der Meisterschaft 2019 und 2021 den Pokalsieg.