Fast 30 Punkte mehr: FC Bayern deklassiert Crailsheim

Die Basketballer des FC Bayern setzten sich mit 93:64 deutlich gegen die Merlins Crailsheim durch. Die beiden Parallelspiele gestalteten Würzburg und Ludwigsburg erfolgreich.

Die Basketballer von Bayern München haben in der Bundesliga einen klaren Sieg gefeiert und bleiben dem Tabellenführer Telekom Baskets Bonn damit auf den Fersen. Gegen die Crailsheim Merlins setzten sich die Bayern am Sonntag mit 93:64 (48:32) durch. Im ersten Ligaspiel seit gut drei Wochen hatten die Bayern leichtes Spiel. Die Münchner hatten zuletzt wegen eines Corona-Ausbruchs pausieren müssen. Die Gäste aus Crailsheim waren allerdings auch stark ersatzgeschwächt angereist und konnten den Bayern so zu keiner Zeit Paroli bieten. Beste Bayern-Werfer waren Nihad Djedovic und DeShaun Thomas mit je 16 Punkten.

Weiter oben dran bleiben auch die MHP Riesen Ludwigsburg. Das Team von Trainer John Patrick gewann daheim gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 90:72. Im Tabellenkeller holten die s.Oliver Würzburg den vierten Sieg in Serie. Bei der BG Göttingen gewannen die Franken mit 89:76.