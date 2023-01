Bayern, Barcelona, Mailand - Konami belebt Profi-Liga wieder

Nach der Ankündigung für den Jedermann-Wettbewerb gibt Konami nun die neue Profi-Liga bekannt. Mit dabei sind nur europäische Topklubs.

Am 11. Februar startet die neue Saison der Profi-Liga. Konami

Acht internationale Fußballklubs treten in Konamis professioneller eFootball-Liga an. Dabei sind nur große Namen - vom FC Barcelona über Bayern München bis Manchester United. Und es wird wieder offline gespielt. Anpfiff ist bald, ganz wie im Wettbewerb für Jedermann: Am 11. Februar steigt der erste Spieltag in Barcelona.

Nun geht Konami also wieder voran und installiert einen ernstzunehmenden professionellen Wettbewerb. Die "eFootball Championship Pro" wird als waschechte Liga aufgezogen. Über vier Monate hinweg soll es sieben Spieltage in Barcelona geben. Daran anschließen wird eine K.o.-Runde, die am 24. Juni startet.

Acht Topklubs sind dabei

Mit dabei sind außer den genannten Vereinen die AS Roma, FC Arsenal, sowie der Gewinner von 2022 - die AS Monaco. Der FC Schalke 04 nimmt nicht mehr teil: Die Knappen hatten im Zuge des Abstiegs aus der Bundesliga vor eineinhalb Jahren ihre eSport-Aktivitäten stark eingeschränkt. Dafür konnte Konami zwei neue Klubs begeistern und gleich auch als Partner verpflichten: AC Mailand und Inter Mailand. Für letztere geht der einzige Deutsche der Liga an den Start: Mehrab 'MeroMen' Esmailian. Er ist sogar als Kapitän der Mailänder gesetzt.

Die Spieltage in der eFootball Championship Pro. Konami

Gespielt werden samstags zehnminütige Partien im 3-gegen-3 nach dem aus der Bundesliga bekannten Punkteformat: Drei für einen Sieg, einen für Unentschieden und null für eine Niederlage. Jede Mannschaft tritt einmal gegen jede andere an und die besten sechs ziehen am Ende in eine K.o.-Runde ein. Für die beiden Erstplatzierten geht es direkt ins Halbfinale, die restlichen vier spielen zuvor noch ein Viertelfinale.

Alles wird gestreamt

Für die gesamte Liga plant Konami eine Übertragung auf den eigenen Kanälen. Dafür nutzt man ein eigens dafür eingerichtetes Studio in Barcelona, das außer den Spielern auf der Bühne auch die Kommentatoren beherbergt.

Unter Vertrag sind bei den Teams bekannte Gesichter. So sind sowohl Rekordspieler 'Ettorito', als auch Weltmeister 'Usmakabyle' mit von der Partie. Aber auch einige Neuzugänge sind dabei. So hat der FC Bayern München beispielsweise Mücahit 'Mucahit21' Sevimli verpflichtet, von Galatasaray Istanbul.

Er folgt damit auf Alejandro 'Alex' Alguacil, dessen Vertrag offensichtlich nicht verlängert wurde. Alguacil bleibt dem Sport allerdings erhalten. Er hat kurzfristig einen neuen Verein gefunden. Mehr zu den Umständen und Hintergründen hier.

Preisgeld gibt es in der Liga nicht, die Spieler werden über übliche Verträge von ihren Klubs entlohnt. Allerdings qualifiziert sich ein Teil der Mannschaften aus der Pro-Liga für die Finals der Open. Dort wird schlussendlich um Preisgeld gespielt. Wie viele Mannschaften dorthin einziehen, hat Konami noch nicht bekannt gegeben.