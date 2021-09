Bayern bangen vor Barcelona um Lewandowski und Gnabry

Bayern München bangt vor dem Start in die Champions League beim FC Barcelona am Dienstag um zwei wichtige Spieler.

Beim 4:1-Erfolg am Samstagabend bei RB Leipzig mussten Torjäger Robert Lewandowski und Nationalspieler Serge Gnabry verletzt ausgewechselt werden.

"Lewy hatte Probleme im Adduktorenbereich, da war etwas Spannung. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, es ist aber glaube ich nichts Strukturelles. Eigentlich wollten wir ihn 20 Minuten länger spielen lassen", sagte Trainer Julian Nagelsmann bei "Sky". Der polnische Nationalspieler wurde in der 59. Minute für Eric Maxim Choupo-Moting ausgewechselt, der in der Nachspielzeit den Endstand besorgte.

Gnabry: "Vielleicht ein Hexenschuss"

Gnabry musste bereits zum Ende der ersten Halbzeit passen. Nach einem harmlosen Zweikampf an der Seitenlinie blieb der Angreifer nach 42 Minuten auf dem Platz liegen. "Bei Serge ist es irgendwas im Rücken, vielleicht ein Hexenschuss. Da muss man gucken, inwieweit sich das wieder geraderückt bis Dienstag. Aber ich hoffe, dass es klappt. Nur das kann ich so jetzt noch nicht sagen", sagte Nagelsmann.

Die Bayern spielen am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Barcelona ihr erstes Gruppenspiel. Weitere Gegner in der Königsklasse sind Dynamo Kiew und Benfica Lissabon.