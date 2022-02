Bayern bangen um Offensiv-Duo - Abwarten bei Musiala

Am Sonntag empfängt der FC Bayern Schlusslicht Fürth. Vor dem Spiel gab Trainer Julian Nagelsmann einen Überblick zum Personal.

Könnte in den Bayern-Kader zurückkehren: Jamal Musiala. imago images/Sven Simon

Bei den Langzeitverletzten Leon Goretzka, Alphonso Davies und Manuel Neuer gibt es beim FC Bayern nichts Neues zu vermelden. Goretzka und Neuer befinden sich im Aufbautraining, Davies steht in einer Woche noch ein womöglich finaler Test bevor.

Vor dem Sonntagsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bangt der Tabellenführer um ein Duo, das zuletzt jedes Spiel bestritten hat.

Serge Gnabry beklagte nach dem 1:1 in Salzburg muskuläre Probleme und betrat den Trainingsplatz am Freitag nicht. Kingsley Coman, der am Mittwoch den späten Ausgleich erzielt hatte, steht nach einem Schlag auf die Wade auf der Kippe.

Ob Jamal Musiala nach überstandener Corona-Infektion in den Kader zurückkehrt, entscheidet sich im Verlaufe des Tages nach einer letzten Untersuchung. Der 18-jährige hatte sich freigetestet und absolvierte am Freitagnachmittag eine erste individuelle Laufeinheit. Ein Risiko wird Nagelsmann gegen den Tabellenletzten wohl eher nicht eingehen.