Bayern bangen um Coman: "Wir wissen noch nicht, was er hat"

Beim 5:0-Sieg der Bayern in Stuttgart musste Kingsley Coman (25) früh ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht aus.

Verletzte sich in Stuttgart früh: Kingsley Coman. imago images/Pressefoto Baumann

Keine halbe Stunde war am Dienstagabend in Stuttgart gespielt, als sich Kingsley Coman nach einem Laufduell mit Konstantinos Mavropanos an den Oberschenkel fasste und auf den Boden setzte.

Bayerns leidgeprüfter Offensivspieler, der unter anderem wegen einer Herz-OP erst auf zehn Bundesliga-Einsätze in dieser Saison kommt, merkte offenbar umgehend, dass es für ihn nicht weitergeht. Leroy Sané kam ins Spiel und bereitete prompt das erste Tor von Serge Gnabry vor.

"Wir wissen noch nicht, was er hat", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 5:0 über Coman. "Es ist eine muskuläre Thematik. Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist."

Schon am Freitag geht es für die Bayern mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg weiter. Nach einer dreiwöchigen Winterpause eröffnet der Rekordmeister die Rückrunde zuhause gegen Gladbach.