Bayern-Auftakt gegen Rosengard - Lohmann hofft auf den gewissen "Flow"

Während der VfL Wolfsburg als Favorit in seine Gruppe startet, ist den Bayern-Frauen mit dem FC Barcelona ein dicker Brocken serviert worden. Zunächst soll es mit Schwung gegen Rosengard gehen.

Das Spiel der Spiele in der Frauen-Bundesliga wirft seine Schatten natürlich bereits längst voraus. Am Sonntag treffen sich der VfL Wolfsburg und Bayern München in der großen Volkswagen Arena - die passende Bühne für das Duell der beiden heißesten Anwärter auf den Titel in der Liga.

Bevor es soweit ist, müssen VfL und FCB aber erstmals in der Gruppenphase der Women's Champions League ran. Ehe die Wölfinnen in ihrer machbaren Gruppe (Sportchef Ralf Kellermann: "Wir gehen in die Gruppenphase als Favorit") am Donnerstag auf den SKN St. Pölten treffen (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), messen sich die Bayern tags zuvor (ebenfalls 18.45 Uhr) mit dem FC Rosengard aus Schweden. Ausgesprochen selbstbewusst starten die Münchnerinnen in ihre Gruppe D - wohlwissend, dass neben Rosengard und Benfica Lissabon mit dem FC Barcelona ein richtig dicker Brocken lauert.

Nächster Höhepunkt am 7. Dezember

"Natürlich haben wir mit Barcelona den wahrscheinlich schwersten Gegner bekommen, aber wir haben schon einmal gegen sie gespielt und wissen, was möglich ist. Daher nehmen wir das sehr selbstbewusst an", sagte Bayern-Coach Alexander Straus im Hinblick auf den diesjährigen Finalisten, auf den sein Team am 7. Dezember in der Allianz Arena treffen wird.

Doch zunächst geht es gegen die Schwedinnen. Straus kann dabei auf alle Spielerinnen zurückgreifen, die beim 4:0 gegen Köln dabei waren. "Wir haben immer noch Dinge, an denen wir arbeiten müssen", sagte der Trainer am Dienstag auf der PK, stufte den Start seines Teams aber angesichts der knappen Vorbereitungszeit auf die Saison als gelungen ein. Die Ergebnisse stimmen, phasenweise zeigen die Bayern auch schon das Spiel, das sie zeigen wollen.

"Rosengard ist ein gutes Team mit viel Erfahrung", so Straus über den aktuellen Gegner aus Schweden, der in seiner Heimat schon viele Titel holte und auch in der zu Ende gehenden Saison der Damallsvenskan mit deutlichem Vorsprung vorne liegt.

Lohmann lobt die Stimmung

"Die Stimmung ist richtig gut", gab Sydney Lohmann auf der PK an, ebenso groß sei die Vorfreude "auf viele gute Spiele und harte Wochen" jetzt im Herbst. Die Mannschaft arbeite trotz Ausfällen gerade in der Defensive "sehr strukturiert", insgesamt stimme die Teamleistung. Lohmann warnte jedoch vor Gegnern, "die Fehler mehr bestrafen" als das bislang der Fall gewesen sei. Bis dato kassierte Bayern erst einen Treffer. Gegen Rosengard werde es jedenfalls "nicht leicht werden", aber: "Wir wollen jedes Spiel in der Bundesliga gewinnen und auch die Punkte in der Champions League holen", hofft Lohmann auf einen gewissen "Flow".

Schon knapp 15.000 Karten weg

Am Ende warf Lohmann dann doch noch einen Blick auf das Wolfsburg-Spiel, für das aktuell bereits 14.700 Tickets verkauft werden konnten. "Beide Mannschaften haben einige Neuzugänge bekommen, es wird sicher ein super Spiel in der großen Arena. Entscheidend wird sein, wer mit dem Druck am besten umgehen kann." Die Meisterschaft werde am Sonntag jedenfalls nicht entschieden - trotz der allgemeinen Einstufung als "Sechs-Punkte-Spiel". Bei einer Niederlage würden die Münchnerinnen mit einem kleinen Rucksack von fünf Zählern Rückstand dastehen.