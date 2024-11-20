Bayern-Amateure vermeiden Kampfansage - würden sich gegen Aufstieg aber nicht wehren

Der FC Bayern II liegt in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Eine Kampfansage vermeiden die Münchner jedoch, was auch an einer möglichen Kooperation mit Haching liegen könnte.

Ja, is denn scho Weihnachten? Selbst die zu Beginn dieses Jahres verstorbene Vereinsikone Franz Beckenbauer hätte diese Frage Mitte November noch negiert. Die Stimmung im letzten Heimspiel des Jahres am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Nürnberg II allerdings hatte schon sehr festliche Züge. Der 4:0-Erfolg passte dazu nur allzu gut, nachdem in der Woche zuvor die 0:1-Niederlage bei der SpVgg Ansbach eine sechs Partien währende Serie (fünf Siege, ein Remis) ungeschlagener Auftritte beendet hatte.

Trainer Holger Seitz war vor allem von der außergewöhnlich "hohen Effizienz" seiner Elf begeistert, mit teils zwei Partien weniger als die Konkurrenz liegt Spitzenreiter Schweinfurt mit einem Spiel mehr nun nur noch vier Punkte voraus. Feierlich gestaltete sich die Atmosphäre jedoch neben den drei Punkten durch den Abschied von Timo Kern. Der 34-jährige Kapitän absolvierte am Freitag sein letztes Heimspiel (inklusive eines Doppelpacks), im Winter wird er seine Karriere beenden und künftig unter Richard Kitzbichler als Leihspieler-Betreuer für den deutschen Rekordmeister aktiv sein.

"Die Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer war mit der Option für Timo fixiert, dass er auf eigenen Wunsch zur Winterpause Schluss machen kann", erklärte Markus Weinzierl, der Sportliche Leiter des Bayern-Campus, "diese Option hat Timo nun gezogen". Kern, dessen Vertrag ursprünglich noch bis Sommer 2025 gelaufen wäre, spielte laut eigener Aussage "bereits im Sommer mit dem Gedanken, meine Karriere zu beenden, jetzt mache ich es mit einem halben Jahr Verzögerung und freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe."

72 Scorerpunkte für die kleinen Bayern

Nachdem Kern im Sommer 2019 vom SV Waldhof Mannheim zum frischgebackenen Drittliga-Aufsteiger nach München gewechselt war und seitdem 138 Spiele (49 Tore und 23 Assists) für die Amateure absolviert hatte, war er seither weit mehr als nur der Kapitän der kleinen Bayern. So stellt sein Karriereende zweifelsohne einen sportlichen Verlust für den FCB-Nachwuchs dar.

Entscheidender allerdings dürfte sich sein Fehlen als Seitz´ rechte Hand auf dem Platz auswirken, auch seine Vorbildfunktion als starke Führungspersönlichkeit wird eine Lücke hinterlassen. Kompensiert werden soll sein Abgang aus den eigenen Reihen, als erfahrene Führungskraft verbleibt nun nur noch der 32-jährige Abwehr-Routinier Steve Breitkreuz.

Obgleich die zweite Mannschaft des Rekordmeisters dadurch noch jünger wird und sich dieser Weg in den letzten Jahren immer klarer herauskristallisierte, stehen die Münchner in dieser Saison so gut da wie nie zuvor seit dem Drittliga-Abstieg 2021. Kampfansagen bezüglich einer Rückkehr in Liga 3 werden wohl bis zum Ende nicht von den Verantwortlichen zu hören sein, das Maximum lautet, dass man sich "nicht dagegen wehren würde".

Würde ein Aufstieg doch auch die nach wie vor geplante und dem Vernehmen nach kurz vor dem Abschluss stehende Kooperation mit der SpVgg Unterhaching ad absurdum führen. Im Idealfall soll Haching demnach in der 2. Liga den besten Talenten des Bayern-Nachwuchses eine optimale Plattform bieten. Aktuell jedoch scheint es wesentlich wahrscheinlicher, dass sich der Drittliga-19. in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga wiederfindet und dort auf die Bayern-Amateure trifft. Als Konkurrent. Es sei denn natürlich, der FCB-Nachwuchs steigt auf und stellt damit die unweigerliche Frage in den Raum, für wen diese Kooperation noch von Vorteil wäre. Weihnachten jedenfalls ist noch längst nicht. Für Seitz und sein Team stehen vor der Winterpause noch die drei Auswärtspartien in Bayreuth und Aschaffenburg sowie bei der Reserve des FC Augsburg auf dem Programm.