Bayern-Amateure müssen länger auf Morrison verzichten

Die Amateure des FC Bayern München müssen in den kommenden Wochen auf Liam Morrison (19) verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 0:2 in Ansbach eine Bänderverletzung zu.

Doppeltes Pech hatten am Freitagabend die Amateure des FC Bayern München. Neben der schmerzhaften 0:2-Pleite bei Aufsteiger Ansbach muss die Rekordmeister-Reserve in den kommenden Wochen auch auf ihren Innenverteidiger Liam Morrison verzichten.

Der schottische U-19-Nationalspieler, der 2019 von Celtic Glasgow in die bayerische Landeshauptstadt kam, musste in der 60. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt werden, nachdem er in einem Zweikampf mit Kroiß unglücklich im Rasen hängen geblieben war. Diagnose: Bänderriss im Knie.

Für den 19-Jährigen kam Neuzugang Antonio Tikvic zu seinem Pflichtspieldebüt, der beim späteren 0:2 durch Kroiß gemeinsam mit IV-Kollege Janitzek nicht den besten Eindruck hinterließ.