Bayern Amateure müssen länger auf Lee verzichten

Hyun-ju Lee wird der Münchner U 23 mehrere Wochen fehlen. Der südkoreanische Offensivspieler verletzte sich im Derby am Mittwochabend wenige Sekunden nach seiner Einwechslung.

Am Samstagnachmittag geht es für die seit vier Spielen siegreichen Talente des Rekordmeisters zum FV Illertissen, der sich zuletzt ebenfalls in bestechender Form präsentierte. Verzichten müssen die Bayern Amateure dann auf Hyun-ju Lee.

Der 20-jährige Südkoreaner zog sich beim Derby gegen Türkgücü München, das die Mannschaft von Trainer Holger Seitz souverän gewann, eine Innenbandverletzung im Knie zu und wird mehrere Wochen fehlen.

Der offensive Mittelfeldspieler musste am Mittwochabend wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (61.) nach einem Zweikampf verletzungsbedingt wieder vom Feld genommen werden. Für ihn kam Desiré Segbe Azankpo ins Spiel (68.), der in der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand sorgte. Lee kam im Januar 2022 von den Pohang Steelers an den Campus des FC Bayern. Seitdem absolvierte er für die Münchner 26 Regionalliga-Begegnungen. In der laufenden Runde war Lee in 20 Spielen an elf Toren beteiligt - neun Treffer, zwei Assists.