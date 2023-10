Bayern Amateure in Torlaune - Türkgücü erledigt Pflichtaufgabe

Mit einem Torspektakel gegen Eintracht Bamberg hat der FC Bayern München II am Freitag den 17. Spieltag der Regionalliga Bayern eröffnet. Im Parallelspiel holte sich Stadtnachbar Türkgücü beim FC Memmingen verdiente drei Zähler.

Berisha eröffnet das Torfestival

Corona bei Gegner Aschaffenburg und Abstellungen zu U-Nationalmannschaften sorgten dafür, dass die U 23 des FC Bayern München zuletzt Anfang Oktober in der Regionalliga Bayern um Punkte kämpfen durfte. Offenbar hatte sich seither eine große Portion Energie aufgestaut, die am Freitag gegen den FC Eintracht Bamberg 2010 raus musste. Schon in der 9. Minute fand ein Schuss von Berisha mit leichter Berührung des Innenpfostens seinen Weg ins Tor. Die Gäste aus Oberfranken meldeten sich nach knapp einer Viertelstunde durch Hartwig zu Wort, dessen Kopfball FCB-Torwart Schneller gerade noch über die Latte lenken konnte. Dann waren wieder die Bayern Amateure am Zug. Nach Doppelpass mit Zvonarek erhöhte Kern auf 2:0 (18.). In der 33. Minute ließ der Routinier seinen zweiten Treffer folgen, diesmal köpfte er eine Flanke von links ein. Nach feinem Konter trug sich auch Berisha ein zweites Mal in die Torschützenliste ein (36.), 4:0 zur Pause. Nach Wiederbeginn machten die Münchner Talente munter weiter. Per Volley setzte Copado die Kugel zum 5:0 in Bambergs Maschen (50.). Rund fünf Kilometer von der Frauenkirche entfernt, war die fußballerische Messe damit gelesen. Aber die Bamberger zeigten immerhin noch etwas Moral und die Bayern Amateure wurden gleichzeitig etwas nachlässig. Hack hielt in der 73. Minute seinen Fuß in eine scharfe Hereingabe von Linz und traf. Nicht einmal 180 Sekunden darauf antwortete Fukui mit einem abgefälschten Schuss, 6:1. Aber auch dieser Spielstand war von kurzer Dauer, denn Hacks Heber fand in Minute 77 seinen Weg ins Bayern-Netz. Den Schlusspunkt setzte in der 80. Minute Bambergs Alli, der eine Hereingabe vom Flügel gekonnt im Tor unterbrachte.

Türkgücü sofort hellwach

Das Gastspiel von Türkgücü München beim abstiegsbedrohten FC Memmingen war keine drei Minuten alt, da ließ Tunc die heimische Latte erzittern. Fiel nicht weiter ins Gewicht, da Tosun im zweiten Anlauf zur Münchner Führung netzte. Danach hatten die Gäste alles im Griff, ohne selbst ein allzu großes Offensivfeuerwerk abzubrennen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erlief Laverty einen zu kurzen Rückpass, doch seinen Abschluss kratzte ein Memminger Verteidiger noch von der Linie. In der zweiten Halbzeit wurden die Allgäuer zunächst etwas mutiger, ehe Bauer als letzter Mann Türkgücü-Stürmer Maderer am Trikot zog und wegen dieser Notbremse mit Rot vom Platz flog (65.). In Überzahl erhöhte Tunc alleingelassen vor Torwart Werdich sofort auf 2:0 (67.). Jener Werdich vereitelte gegen Ende mit zwei Glanzparaden Münchner Chancen, am verdienten Auswärtssieg von Türkgücü gab es allerdings keine Zweifel mehr.