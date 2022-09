Bayern Amateure gegen Heimstetten unter Zugzwang - Türkgücü schreibt Caiuby ab

Allmählich trennt sich die Spreu vom Weizen in der Regionalliga Bayern. Um nicht in den Keller abzurutschen, stehen die Bayern Amateure gegen den SV Heimstetten unter Zugzwang. Druck herrscht auch ganz unten in der Tabelle, wo Schlusslicht Fürth II die Augsburger Profi-Reserve zum Kellerduell empfängt. Unterhaching will gegen den kleinen Club zurück in die Erfolgsspur. Bei Türkgücü scheint das Comeback von Ex-Profi Caiuby zu platzen.

Wer hätte das gedacht? Nach zehn Spielen in der Regionalliga Bayern stehen die FC Bayern Amateure nur zwei Punkte entfernt vom Tabellenkeller auf Rang zwölf. Sechsmal konnte die Mannschaft von Martin Demichelis zuletzt nicht gewinnen. Dass dies gewiss nicht den Ansprüchen des amtierenden Vize-Meisters entsprechen kann, dürfte klar sein. Dass gegen den SV Heimstetten am kommenden Wochenende folglich also ein Sieg her muss, ebenso. Dass "wir in einer schwierigen Phase sind", musste zuletzt selbst Demichelis einräumen. Dabei ist der Trainer des FC Bayern München II für gewöhnlich nicht für kritische oder gar selbstkritische Aussagen bekannt.

Bayerns Amateure spielen Juniorenfußball, unterhaltsam und ansehnlich sind die Partien fraglos auch in dieser Spielzeit. Die Ergebnisse aber scheinen bestenfalls zweitrangig, sodass die Münchner seit dem ersten Spieltag (4:0 in Eichstätt) auch nicht mehr ohne Gegentreffer blieben. Der bevorstehende Gegner dürfte den Münchnern allerdings etwas Mut machen. Mit dem SV Heimstetten empfängt der FCB nämlich eine Mannschaft, die sich zuletzt ebenfalls alles andere als in Topform zeigte. Nur einen mageren Punkt konnte die Schmitt-Elf aus den letzten fünf Partien holen und rangiert derzeit auf Rang 19.

Am Boden der Tatsachen ist mittlerweile die Profi-Reserve der SpVgg Greuther Fürth angekommen. Konnte man am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen den FV Illertissen zumindest die Negativserie von fünf torlosen Auftritten in Folge beenden, dürfte die Gemütslage in Folge der Last-Minute-Niederlage alles andere als entspannt gewesen sein. Zu allem Übel musste man auch noch die rote Laterne vom FC Augsburg II übernehmen. Nach sechs sieglosen Partien in Folge braucht die Ruman-Elf also endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Gegen den FC Augsburg II soll der Bock endlich umgestoßen werden. Mit Blick auf die Formkurve des FCA aber sicherlich kein leichtes Unterfangen, ärgerte die Mannschaft von Tobias Strobl zuletzt große Namen - 1:1 gegen Burghausen und 1:0 gegen Bayern II - und blieb viermal in Serie unbesiegt.

Zweikampf um die Spitze

An der Tabellenspitze deutet mittlerweile alles auf einen Zweikampf zwischen der SpVgg Unterhaching und den Würzburger Kickers hin. Konnten die Kickers zuletzt einen furiosen 5:2-Sieg im Unterfranken-Derby gegen Schweinfurt einfahren, musste die Wagner-Elf eine bittere 1:2-Pleite gegen Hankofen hinnehmen. Hachings Polster an der Spitze schmolz daraufhin auf überschaubare zwei Zähler. Sollte der Primus seine schwere Aufgabe bei der spielstarken Profi-Reserve des 1. FC Nürnberg am kommenden Samstag nicht meistern, könnten die Kickers mit einem Sieg gegen Buchbach erstmals die Tabellenführung übernehmen.

Im Verfolgerfeld sind Wacker Burghausen und die DJK Vilzing jeweils in der Fremde im Einsatz. Burghausen kämpft beim TSV Rain/Lech um Punkte. Vilzing will nach zuletzt drei sieglosen Partien in Eichstätt wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Voll im Saft steht derzeit die SpVgg Ansbach, die sich nach zuletzt fünf Partien in Folge ohne Niederlage und gar drei Siegen am Stück aus dem Keller befreit hat und ins Tabellenmittelfeld vorgedrungen ist. Gegen Türkgücü München hat die Hasselmeier-Elf ein dickes Brett zu bohren. Trainer Alper Kayabunar möchte jetzt "mal eine kleine Serie starten, um endlich da unten rauszukommen". Warum der frühere Drittligist überhaupt in diesen Tiefen gelandet ist, begründet Kayabunar mit "fehlender Durchschlagskraft in der Offensive". Ex-Profi Caiuby scheint hingegen abgeschrieben, die fehlende Arbeitserlaubnis ist wohl ein unüberwindbares Hindernis.

Nach dem spektakulären 2:1-Sieg in Unterhaching hat die SpVgg Hankofen-Hailing den nächsten großen Namen vor der Brust. Der

1. FC Schweinfurt 05 ist zu Gast im "Maierhofer Bau"-Stadion. Zeitgleich kreuzen der TSV Aubstadt und der FV Illertissen die Klingen. FVI-Trainer Marco Konrad freut sich, dass die anfänglichen Defensivschwierigkeiten weniger geworden sind: "Da stehen wir jetzt stabiler und sind aggressiver."

Zum Auftakt des 11. Spieltages empfängt der FC Pipinsried bereits am Freitagabend Viktoria Aschaffenburg.