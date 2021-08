Bayern Alzenau: Marcus Alexander kommt, Jonas Kummer geht

Hessenligist FC Bayern Alzenau hat weitere Personalneuigkeiten zu vermelden: Während mit Marcus Alexander ein Ehemaliger in die Main-Echo Arena zurückkehrt, verlässt Jonas Kummer den Verein in Richtung Eddersheim. Der angekündigte Zugang von Muhammed Kayaroglu hat sich derweil zerschlagen.

73 Spiele absolvierte Marcus Alexander im Alzenauer Trikot, erzielte dabei vier Tore. Nach seinem Wechsel 2016 zu Vatan Spor Aschaffenburg ging es in diesem Sommer weiter zu Alemannia Haibach, dort absolvierte der Mittelfeldmann in der Landesliga zum Saisonauftakt auch gleich zwei Einsätze. Nun folgte mit Zustimmung der Alemannia die Kehrtwende und der nachträgliche Wechsel, wie Alzenau auf seiner Homepage schreibt.

"Ich kenne Marcus seit seinem 18. Lebensjahr. So einen Spielertyp haben wir noch gebraucht. Er ist flexibel einsetzbar, kennt das Umfeld und freut sich riesig auf die Aufgabe. Wir haben jahrelang erfolgreich zusammengearbeitet, und er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen", glaubt "Co" Murat Özbahar. Auch Marcus Alexander zeigt sich froh, dass der Wechsel nach Alzenau doch noch geklappt hat. "Am Anfang dachte ich, dass Haibach der richtige Schritt nach Vatan Spor ist. Aber sehr schnell habe ich gemerkt, dass es sportlich nicht das ist, wonach ich gesucht habe. Ich war unglücklich und hatte eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, nach Alzenau zurückzukehren. Umso dankbarer bin ich nun allen Beteiligten, die den Wechsel ermöglichten", wird er in der Meldung zitiert.

Derweil verabschiedet Alzenau Mittelfeldspieler Jonas Kummer in Richtung Ligakonkurrenten FC Eddersheim. "Jonas ist ein super Fußballer, der sich ständig professionell verhalten hat. Schade, dass er geht", so der Verein. Und auch ein weiterer Akteur wird in dieser Saison nicht das Trikot des Hessenligisten tragen: Der schon als Zugang präsentierte Muhammed Kayaroglu habe parallel zwei Spielerverträge unterschrieben, meldet der Verein. Somit kehrt er ohne Einsatz zu den Sportfreunden Seligenstadt zurück.