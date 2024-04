Bayern-Absturz und Leverkusen-Party: Prediction zum Bundesliga-TOTS

Das Team of the Season (TOTS) der Bundesliga wird am Freitagabend in EA SPORTS FC 24 veröffentlicht - welche Top-Spieler haben die meisten Stimmen erhalten? Im kicker eSport Talk hat sich die Expertenrunde festgelegt.

Wird Bayer Leverkusen zum Erben der Arsenal-Mannschaft von 2003/04? Die Gunners kassierten in besagter Premier-League-Saison nicht eine einzige Niederlage und gingen als The Invincibles in die Fußball-Geschichtsbücher ein. Um in dieser Bundesliga-Spielzeit ungeschlagen zu bleiben, fehlen der Werkself nur noch drei Partien ohne Pleite. Den Meistertitel hat Leverkusen schon längst souverän eingefahren - wird Bayer folglich auch das TOTS für FC 24 bestimmen?

Im Kandidatenfeld für das Voting belegten die Rheinländer numerisch schon mal den ersten Platz. Geht es nach unserer Expertenrunde aus dem jüngsten kicker eSport Talk, wird diese Leverkusener Dominanz im finalen Team of the Season noch größer. Host Jan Bergmann, Fußballprofi und VBL-Debütant Sascha Mockenhaupt sowie kicker-Redakteur Matti Jansen haben am Montag einen Blick vorausgeworfen - und ihr Bundesliga-TOTS als Prediction zusammengestellt.

Muss Kobel Platz zwischen den Pfosten machen?

Tor: Lukas Hradecky

Meister Leverkusen stellt mit nur 22 Gegentoren die mit Abstand beste Defensive im deutschen Oberhaus. 14 Mal wahrte Lukas Hradecky in der laufenden Saison schon eine Weiße Weste - auch das ist Top-Wert. Unter den fünf nominierten Schlussmännern weist der Finne mit 77 Prozent die beste Quote abgewehrter Bälle auf. In der Gegenrechnung von tatsächlich kassierten Toren zu statistisch erwartbaren Gegentreffern belegte Hradecky im Voting immerhin Platz zwei.

Übertroffen wird der Bayer-Keeper dahingehend nur von Dortmunds Gregor Kobel, der noch für FIFA 23 ins Bundesliga-TOTS gewählt worden war. Der Schweizer dürfte auch in diesem Jahr der größte Konkurrent für Hradecky sein. Für das Trio im kicker eSport Talk hat der Leverkusener dennoch knapp die Nase vorn. Der Hype um die herausragende Bayer-Saison könnte angesichts der Community-Abstimmung der entscheidende Trumpf für den Routinier sein.

Fast 40 Scorerpunkte von den Bayer-Flügeln

Abwehr: Jeremie Frimpong, Waldemar Anton, Jonathan Tah, Alejandro Grimaldo

Über die beiden Leverkusener Flügelverteidiger müssen nicht allzu viele Worte verloren werden. Alejandro Grimaldo ist mit neun Treffern und 14 Vorlagen der sechstbeste Bundesliga-Scorer. Sein Gegenpart Jeremie Frimpong zeigte sich mit acht Treffern und acht Assists ebenfalls überaus torgefährlich. Der Niederländer war im Winter schon Teil des Team of the Year (TOTY) für FC 24 - inklusive 99er-Tempo für seine FUT-Karte. Eine TOTS-Variante dürfte ähnlich stark ausfallen.

In der Innenverteidigung haben sich Bergmann, Mockenhaupt und Jansen für Bayers Jonathan Tah und Stuttgarts Waldemar Anton entschieden. Ersterer ist der einzige zentrale Abwehrmann der stabilsten Bundesliga-Defensive, der nicht von der Rotation der letzten Wochen und Monate betroffen ist. Anton wiederum überzeugt durch 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe, was der zweitbeste Wert unter den zehn nominierten Verteidigern darstellt.

Kaum Zweifel an Unterschiedsspieler Wirtz

Mittelfeld: Granit Xhaka, Florian Wirtz und Xavi Simons

Besonders schwer war die Wahl im Mittelfeld. Denn obwohl nur drei Plätze zu vergeben waren, nominierte EA SPORTS fünf Kandidaten mehr als für die Viererkette in der Abwehr. Kaum Zweifel bestehen jedoch hinsichtlich Florian Wirtz: Leverkusens Unterschiedsspieler ist mit elf Toren und elf Assists bester Scorer unter den 15 Mittelfeld-Anwärtern auf das TOTS. Der deutsche Nationalspieler hat in dieser Saison einen großen Schritt Richtung Weltklasse gemacht.

Als Absicherung für Wirtz stellte unser kicker-eSport-Trio seinen Teamkollegen Granit Xhaka auf. 3.471 Ballkontakte und 92 Prozent angekommene Pässe sind jeweils Spitzenwerte. Abgerundet wird das Mittelfeld durch den Leipziger Xavi Simons. Mit sieben Treffern und 14 Vorlagen muss sich der Niederländer bezüglich der direkten Torbeteiligungen nur Wirtz geschlagen geben. Der RB-Profi glänzt darüber hinaus durch 60 Prozent erfolgreiche Dribblings.

Führen die meisten Tore auch ins TOTS?

Angriff: Harry Kane, Serhou Guirassy, Lois Openda

Die Auswahl im Sturm fällt wenig überraschend aus: Mit Harry Kane (35 Treffer) vom FC Bayern München, Serhou Guirassy (25) vom VfB Stuttgart und Lois Openda (24) von RB Leipzig hat sich die Expertenrunde für die drei besten Torjäger entschieden. Der Engländer ist somit einziger Spieler des Rekordmeisters in unserer Prediction - die Konsequenz aus der ersten schalenlosen Spielzeit seit 2012. In FIFA 23 schafften es noch fünf Bayern-Akteure ins Team of the Season.

Kane ist quasi alternativlos, da er nicht nur die Torschützenliste klar anführt, sondern zusätzlich noch zehn Treffer vorbereitet hat. Auch Openda hat ein gutes Auge für seine Leipziger Mannschaftskameraden, der Belgier assistierte schon acht Mal. Guirassys 25 Tore beeindrucken vor allem, da er sie in nur 25 Bundesliga-Partien erzielt hat. Der Stuttgarter benötigte im Schnitt nur 3,36 Versuche für einen erfolgreichen Abschluss - Bestwert unter den zehn Nominierten.