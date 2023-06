Bayern-Abschied: Weber übernimmt FC-Frauen

Der 1. FC Köln hat einen Trainer für seine Frauen-Mannschaft gefunden: Daniel Weber kommt vom FC Bayern - und hat "riesigen Bock".

Nach dem erst spät gesicherten Klassenerhalt in der vergangenen Saison hofft der 1. FC Köln 2023/24 auf ein ruhigeres Jahr in der Frauen-Bundesliga. Dafür soll Daniel Weber sorgen, den der FC am Dienstag als neuen Cheftrainer vorstellte und mit einem Vertrag bis Sommer 2026 ausstattete.

Der 50 Jahre alte gebürtige Bonner, der einst den VfR Garching aus der Bezirksliga in die Regionalliga führte, kommt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern. Dort war er als Spielerentwickler für den Aufbaubereich U 14 bis U 16 und seit Januar außerdem als Trainer der U 16 tätig. Seine neue Aufgabe kann Weber kaum erwarten.

"Für mich schließt sich hier sozusagen ein Kreis"

"Die Vorfreude ist unglaublich groß", sagt er in der Mitteilung des FC. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, den Trainerposten bei den FC-Frauen zu übernehmen. Für mich schließt sich hier sozusagen ein Kreis. Ich bin in dieser Region geboren, habe in der Jugend für den FC gespielt und kehre jetzt als Trainer zurück. Es war in den Gesprächen mit den FC-Verantwortlichen zu spüren, welches Potenzial hier im FC-Frauenfußball steckt, und ich habe riesigen Bock darauf, meinen Teil beizutragen, um es weiter auszuschöpfen."

Die Kölnerinnen hatten sich Ende März nach fast einem halben Jahr ohne Sieg von Sascha Glass getrennt, woraufhin Nicole Bender, die Bereichsleiterin Frauen- und Mädchenfußball, gemeinsam mit U-17-Coach Nico Reese interimsweise eingesprungen waren. "Er hat uns in einem Auswahlprozess absolut überzeugt", sagt Bender über Nachfolger Weber. "Daniel passt sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zum 1. FC Köln und er bringt viel Leidenschaft für seine neue Aufgabe mit."

Bayern ersetzt Weber durch Kaniuth

Und auch FC-Geschäftsführer Christian Keller freut sich auf einen "sehr wichtigen, kompetenten Mitstreiter" für die erhoffte Weiterentwicklung der Frauenfußballabteilung. "Daniel hat in seiner bisherigen Karriere eindrucksvoll belegt, dass er nicht nur ein anerkannter Fachmann auf dem Platz ist, sondern sich auch abseits des Platzes aktiv in Gestaltungsprozesse einbringen kann."

Der FC Bayern hat den vakanten U-16-Trainerposten bereits mit Patrick Kaniuth besetzt, der seinen Co-Trainer-Posten beim 1. FSV Mainz 05 unter Bo Svensson dafür aufgibt. Mit Danny Galm, der zu Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen wechselt, hatte sich auch der U-19-Trainer der Münchner verabschiedet. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.