Bayerisches Derby - Topspiel in Dresden: Das bringt der 33. Spieltag

Im Aufstiegsrennen der 3. Liga kommt es am 33. Spieltag zu einem versteckten Topspiel, auch am Tabellenende stehen interessante und womöglich entscheidende Duelle an.

Hält Halles Serie auch gegen Osnabrück?

Der Hallesche FC und der VfL Osnabrück eröffnen am Freitagabend um 19 Uhr den 33. Spieltag. Während der VfL zuletzt einen wichtigen Dreier im Aufstiegsrennen gegen Tabellenführer Elversberg einfuhr, geht auch der HFC mit breiter Brust in das Abendspiel. Seit mittlerweile elf Spielen in Folge ist das Team von Trainer Sreto Ristic wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.

Drittletzter gegen Dritter

Am Samstagnachmittag empfängt Oldenburg die Zweitvertretung des SC Freiburg im Marschweg-Stadion. Der Sportclub, der im Falle einer Top-drei-Platzierung nicht aufstiegsberechtigt wäre, sorgte nach zwei Niederlagen hintereinander am letzten Spieltag schnell für Klarheit. Beim 4:0 gegen Zwickau hatte die Mannschaft von Thomas Stamm bereits in der ersten Hälfte alle Treffer erzielt. Der VfB befindet sich derweil trotz des 2:0-Erfolgs in Ingolstadt weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Formstarkes Wiesbaden zu Gast bei den Zebras

In den vergangen fünf Drittligapartien ging Wehen Wiesbaden jeweils als Sieger vom Feld, wodurch die Hessen bis auf den zweiten Tabellenplatz kletterten. Im äußerst engen Aufstiegskampf reist Wiesbaden nach Duisburg, das inzwischen seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet.

Bayerisches Derby im Grünwalder Stadion

Im Hinspiel konnte Aufsteiger Bayreuth das Derby im Hans-Walter-Wild-Stadion dank des Treffers von Jann George für sich entscheiden, nun steht das nächste Duell der bayerischen Klubs an. Beide Teams verloren am letzten Spieltag, was insbesondere für die abstiegsbedrohte Spielvereinigung beim Aufeinandertreffen mit Tabellennachbar Halle ein herber Schlag war.

Kommt Elversberg wieder in die Erfolgsspur?

Tabellenführer Elversberg empfängt die Veilchen aus Aue an der Kaiserlinde. Nach zwei Ligasiegen in Folge sprang für Horst Steffens Team am vergangenen Samstag beim 0:1 in Osnabrück kein Zähler heraus, weshalb sich der Vorsprung auf Wiesbaden und Freiburg II derzeit auf lediglich vier Punkte beläuft. Mit einem Sieg gegen Aue und einem erfolgreichen Nachholspiel gegen Duisburg (Dienstag, 19 Uhr) könnte Elversberg den Abstand an der Tabellenspitze jedoch wieder ausbauen.

Mittelfeldduell in Köln

Nachdem die Schanzer ihre Niederlagen-Serie mit dem 3:0 in Meppen beendet hatten, gelang es dem FCI und Neu-Trainer Michael Köllner nicht, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Das 0:2 gegen Oldenburg war bereits die siebte Pleite aus den letzten acht Spielen in der Liga. Bei Viktoria Köln sieht die derzeitige Lage entspannter aus: Gegen Duisburg (2:2) vergab Marcel Risse zwar kurz vor Schluss die Riesenchance auf den Siegtreffer, dennoch stehen die Kölner im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Fünfter gegen Siebter - und dennoch ein Topspiel

Auch wenn es der Blick auf die derzeitigen Platzierungen nicht unbedingt erahnen lässt, ist das Duell zwischen Dresden und Mannheim ein echtes Topspiel. Aufgrund der speziellen Situation um Freiburg II zählen beide Teams zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten. Lediglich zwei Punkte trennen Dynamo und den SVW.

Schlusslicht empfängt Aufstiegsaspiranten

Das 0:1 bei Borussia Dortmund II war bereits die dritte Niederlage in Serie für Meppen - der Klassenerhalt rückte damit nur noch weiter in die Ferne. Am Sonntag ist dazu der 1. FC Saarbrücken zu Gast, der seit sieben Ligaspielen ungeschlagen ist.

RWE könnte Big-Points im Abstiegskampf sammeln

Zweimal ließ Rot-Weiss Essen zuletzt die Chance auf einen großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf liegen, nun gibt es direkt die nächste Gelegenheit. Bei Kellerkind Zwickau, das die drei Punkte mindestens ebenso notwendig hat, könnte RWE mit einem Sieg die Abstiegssorgen womöglich ein für alle Mal begraben.

Geht Dortmunds Höhenflug weiter?

Den Schlusspunkt des 33. Spieltags setzen am Montagabend der SC Verl und Borussia Dortmund II. Unter Trainer Jan Zimmermann, der seit Anfang Februar im Amt ist, blieb die Zweitvertretung des BVB in den letzten fünf Partien ohne Niederlage und spielte lediglich einmal remis. Doch auch Verl befindet sich derzeit in einer guten Verfassung: Auf das 4:1 gegen Bayreuth folgte ein 3:2-Erfolg in Aue.