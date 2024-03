Bayerischer Handball-Verband meldet höchsten Mitgliederstand seit Gründung

Der Bayrische Handball-Verband meldet die höchste Mitgliederzahl seit seiner Gründung. Präsident Georg Clarke lobt die Vereine.

Meilenstein für den Bayrischen Handball-Verband: 95.750 Mitglieder zum Jahresabschluss 2023 bedeuten einen neuen Höchstwert. "Es handelt sich damit um den höchste Mitgliederstand seit Gründung des BHV 1946 und liegt um 500 Mitglieder über dem Rekordjahr 2009", unterstreicht der Verband in seiner Pressemitteilung.

Mit der neuen Mitgliederzahl lag der Bayrische Handballverband laut eigenen Angaben nicht nur über dem Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019, sondern auch 6,7 Prozent über dem Vorjahr (2022). Die Statistik des Dachverbands der Bayerischen Sportfachverbände "bestätige die wachsende Popularität des Handballs", betont der Verband in seiner Pressemitteilung. Vor allem die Altersgruppe bis 13 Jahren entwickelte sich mit einem Plus von 14,2 Prozent besonders erfolgreich.

Während infolge der Corona-Pandemie hatten viele Vereine das Ausbleiben der Kinder zu beklagen, müssen inzwischen in den Metropolen München und Nürnberg wegen mangelnder Hallenkapazitäten teilweise sogar Wartelisten bei Neuzugängen eingeführt werden. Ein möglicher Effekt der gerade in Deutschland ausgetragenen Handball-Europameisterschaft ist in den Zahlen vom Jahresende 2023 noch gar nicht berücksichtigt.

„Die positive Entwicklung unserer Mitgliederzahlen im vergangenen Jahr erfüllt uns mit großer Freude, insbesondere im Bereich der weiblichen Jugend, der lange Zeit ein Sorgenkind des Bayerischen Handball-Verbands war”, so BHV-Präsident Georg Clarke. “Wir glauben, dass diese erfreuliche Entwicklung auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist.“

Als Beispiele führt Clarke die die bayernweite Kampagne 'Road2 Munich' sowie die Grundschulaktionstage an, bei denen zuletzt 41.000 Kinder mit dem Handball in Kontakt kamen. “Verantwortlich für diesen Erfolg sind unsere Vereine, die mit ihren überwiegend ehrenamtlichen Übungsleitern in die Schulen kommen und die Aktion durchführen”, lobt Clarke das Engagement der Basis. “Wir sind entschlossen, diesen positiven Trend fortzusetzen und den Handballsport in Bayern weiter zu fördern.”