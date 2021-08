Bayer zum Saisonstart ohne Bellarabi

Bayer 04 Leverkusen muss beim Bundesliga-Auftakt am kommenden Samstag beim 1. FC Union Berlin auf Karim Bellarabi verzichten. Der Pokalauftritt in Leipzig verlief ansonsten glatt - sieht man davon ab, das es in der Nacht vor dem Spiel eine Bombendrohung gegeben haben soll.

Flügelflitzer Bellarabi verletzte sich am Samstag im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Lok Leipzig noch vor der Pause am Oberschenkel und musste ausgewechselt werden. Trainer Gerardo Seoane sagte, es handle sich um eine noch nicht genau diagnostizierte Muskelverletzung. "Er wird uns die ersten zwei oder drei Spiele in jedem Fall fehlen", so Seoane, der von einem "Verdacht auf Zerrung oder Muskelfaserriss" sprach. Bellarabi hatte beim 3:0-Erfolg der Leverkusener in Leipzig den vorentscheidenden zweiten Treffer markiert.



Polizeiermittlungen nach Drohanruf im Hotel

In der Nacht vor dem Spiel soll es im Hotel der Rheinländer in Leipzig eine Bombendrohung gegeben haben. Ein anonymer Anrufer habe um 1.45 Uhr am Empfang des Hotels angerufen und die Drohung ausgesprochen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Bei einer Durchsuchung sei jedoch nichts gefunden. In Absprache mit einem Sicherheitsberater und dem Hoteldirektor sei auf eine Evakuierung verzichtet worden.

"Wir haben nichts davon mitbekommen", bestätigte Seoane nach dem Spiel am Samstag. "Unsere Sicherheitsleute waren involviert. Ich habe davon erst im Stadion durch Interviewfragen erfahren. Wir wurden nicht gestört in unserer Vorbereitung." Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat.