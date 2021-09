Bayer-Youngster Wirtz: "Ausgeschlafen und frisch motiviert"

Leverkusen erwartet den BVB. Zwei der drei Südamerikaner werden Bayer 04 auf jeden Fall fehlen, bei Exequiel Palacios steht ein großes Fragezeichen. Nicht so bei DFB-Debütant Florian Wirtz.

Der Terminärger um die südamerikanischen Bayer-Profis Piero Hincapié (Ecuador), Charles Aranguiz (Chile) und Palacios (Argentinien) ist hinlänglich thematisiert worden in den vergangenen Tagen und natürlich hat sich nichts zum Positiven gewendet in diesen drei Fällen. Palacios könnte es womöglich von der Zeit her schaffen, doch Trainer Gerardo Seoane hält das Thema klein: "Ich möchte keine Prognose wagen."

Der Mittelfeldspieler habe wenig gespielt, habe einen Nachtflug genommen, man wisse nicht, wie und ob er geschlafen habe. Die Entscheidung, ob er in den Kader rutscht, wird kurzfristig gefällt, völlig ohne Druck. Auf der so "verwaisten" Doppel-Sechs wird Robert Andrich, Neuzugang von Union Berlin, sein Startelf-Debüt geben, neben ihm dürfte Kerem Demirbay spielen.

Er konnte gut schlafen, war beim Abschlusstraining dabei, ich erwarte ihn frisch motiviert. Seoane über Wirtz

Man darf gespannt sein auf die Defensivarbeit der Leverkusener, auf das gemeinsame Abwehren von Erling Haaland und das rechtzeitige Schließen der Schnittstellen. Dass beide Teams über Offensivreihen mit dem Hang zum Spektakulären verfügen, ist allseits bekannt. Wobei sowohl Leverkusen mit Amine Adli als auch der BVB mit Donyell Malen in diesem Bereich noch einmal nachgeladen haben.

Die europäischen Nationalspieler kehrten übrigens gesund und fit zurück, allen voran Florian Wirtz, der erste Debütant der Ära Hansi Flick in der deutschen A-Nationalmannschaft. Damit erreicht die noch junge Karriere des Offensivspielers erneut einen vorläufigen Höhepunkt: "Er konnte gut schlafen, war beim Abschlusstraining dabei, ich erwarte ihn frisch motiviert", so Seoane über Wirtz.

Bellarabi und Alario sind auf dem Weg zurück ins Team

Dass die Abstellungsphase auch gute Nachrichten brachte, sei nicht verschwiegen: Karim Bellarabi und Lucas Alario sind auf dem besten Wege zurück ins Team, "sie konnten die Pause gut nutzen", so der Trainer.

Dieses zweite Topspiel des Spieltages (mit Leipzig gegen Bayern) dürfen 17.605 Fans live beobachten, darunter sind 880 BVB-Anhänger.