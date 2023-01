Bayer will Reims-Torwart Pentz

Bayer Leverkusen soll sich nach kicker-Informationen intensiv um Torhüter Patrick Pentz von Stade Reims bemühen aufgrund einer Verletzung von Ersatzkeeper Andrey Lunev. Dabei stand Pentz kurz vor einer Unterschrift in den USA.

Im Prinzip war die Zukunft des viermaligen österreichischen Nationaltorwarts klar: Pentz stand kurz vor der Unterschrift bei den Colorado Rapids. Den 26-Jährigen zog es in die Major League Soccer, nur ein halbes Jahr nach seinem ablösefreien Wechsel von Austria Wien zu Stade Reims.

Bei den Franzosen allerdings wurde Pentz nicht wirklich glücklich, kam er doch auf lediglich sieben Einsätze in der Ligue Un. Ein neuerlicher Transfer also war die logische Folge für ihn, die Rapids sollten es sein. Doch nun wackelt der Deal mit Colorado bedenklich.

Risiko eines Lunev-Ausfalls zu groß?

Denn nach kicker-Informationen hat sich Bayer Leverkusen bei Pentz gemeldet, um den 1,84-Meter-Mann an den Rhein zu holen. Nicht als Nummer eins, sondern als Nummer zwei. Was mit dem aktuellen Stellvertreter von Bayer-Schlussmann Lukas Hradecky zu tun hat, Andrey Lunev.

Der 31-Jährige stand beim 2:0-Sieg der Werkself gegen den VfL Bochum am Mittwochabend nicht im Kader. Vom Klub wurde dies mit Rückenproblemen begründet. Diese scheinen ernsterer Natur, denn offenbar ist Bayer das Risiko eines längeren Lunev-Ausfalls zu hoch. Sonst würde man sich kaum um Pentz bemühen.

Zweieinhalb-Jahresvertrag steht im Raum

Ein Transfer des Österreichers wäre insofern auch zukunftsträchtig, als dass Lunevs Kontrakt im Sommer endet. Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich Bayer um eine Vertragsverlängerung bemüht. Pentz, so die Idee des Bayer-Managements, soll den Russen als Mann hinter Hradecky, dessen Arbeitspapier wiederum bis 2026 datiert ist, beerben.

Im Raum stehen soll ein Zweieinhalb-Jahresvertrag, die Gespräche sollen weit fortgeschritten sein. Die Ablöse für den Ex-Wiener dürfte sich überschaubar gestalten. Beim potenziellen Colorado-Transfer war die Rede von einem mittleren sechsstelligen Betrag.

In Reims läuft Pentz' Kontrakt noch bis 2025. Doch nach den ersten sieben Spieltagen der laufenden Saison war der gebürtige Salzburger vom erst 23-jährigen Yehvann Diouf als Nummer eins abgelöst worden. Fortan saß Pentz in der Liga lediglich noch auf der Bank. Es wäre also kaum verwunderlich, würde er Stade verlassen - mittlerweile spricht wesentlich mehr für eine Zukunft in Leverkusen als in Denver, wo die Rapids beheimatet sind.