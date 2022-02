Bayer vs. Arminia - oder: Das Treffen der Standard-Phobiker

Drei Ecken - ein Elfer! Wer kennt sie nicht, die alte Bolzplatzregel, bei der drei erspielte Eckstöße zu einem Strafstoß führen? Für Leverkusen bedeuten Standardsituationen des Gegners aber auch ohne diese Regel höchste Gefahr. Nur Schlusslicht Fürth kassierte nach solchen mit 17 noch ein Tor mehr als die Werkself. Im aktuellen Kalenderjahr ist die Bilanz noch schlimmer.

Die Statistik ist mehr als bescheiden. Schon sieben Gegentreffer hat Bayer 04 nach ruhenden Bällen kassiert - im Jahr 2022. Oder anders: sieben in sechs Partien. Mehr als ein Gegentreffer pro Spiel also. In diesem Kalenderjahr ist Bayer das Schlusslicht im Verteidigen von gegnerischen Standards.

Zuletzt bei der 2:3-Niederlage in Mainz klingelte es zweimal nach ruhenden Bällen: einmal durch einen direkt verwandelten Freistoß und noch einmal nach einem Einwurf. Beides vermeidbare Gegentreffer.

Den von Aaron durch die sich öffnende Mauer direkt verwandelten Freistoß analysiert Gerardo Seoane gelassen wie humorvoll: "Da kann man den Schützen loben - und sagen, dass die Mauer hochspringt, aber Rob (Andrich, Anm. d. Red.), der am höchsten springt, wahrscheinlich vom Wind etwas zur Seite getragen wird. Das ist ärgerlich", so der Trainer.

Seoane ließ Situation vor dem zweiten Gegentor simulieren

Das andere Standardgegentor fiel, obwohl dieses Thema im Vorfeld speziell behandelt worden war. "Das Einwurftor war ein zweiter Ball, der nicht immer einfach zu kontrollieren ist", bewertet Seoane diesen Fall, "das ist eine Stärke von Mainz. Das war eine Situation, die wir aber angesprochen hatten, die wir auch vor dem Spiel ein bisschen versucht haben zu simulieren."

Ohne Erfolg. So verlor Mittelstürmer Lucas Alario nach einem weiten Einwurf an den Elfmeterpunkt seinen Gegenspieler Jean-Paul Boetius aus den Augen, der den von Jonathan Tah aus dem Strafraum geköpften Ball freistehend volley zum 2:2 im Tor versenkte.

Eine Situation, in der es darum ging, wach zu sein, den richtigen Moment nicht zu verschlafen. Was nicht nur in dieser Situation misslang. "In dem Fall war es Lucas, aber es gab in diesem Spiel mehrere zweite Bälle für Mainz", sah Seoane keinen Einzelfall.

Die Frage ist nun: Wie kann man dem entgegenwirken? "Du kannst einfach versuchen, die Spieler zu sensibilisieren, dass gewisse Details Spiele entscheiden können: Du kannst mäßig spielen und mit Details gewinnen. Du kannst aber auch topp spielen, aber mit einem Detail auch verlieren. Dieses Bewusstsein, die Sinne zu schärfen, die Aufmerksamkeit, die Konzentration" seien wichtig.

Seoane versucht seinen Profis zu vermitteln, dass das Verteidigen zweiter Bälle genauso bedeutend ist wie technisch oder taktisch viel anspruchsvollere Disziplinen. "Wie das Positionsspiel, der Abschluss, das Verteidigen und die Aggressivität sind auch die zweiten Bälle ein wichtiger Punkt", betont der Schweizer.

Die Statistik der bisherigen Rückrundenspiele belegt dies eindeutig: In beiden Partien, in denen Bayer nicht dreifach punktete, klapperte es zweimal nach Standards: beim 2:2 gegen Union Berlin und nun jüngst beim 2:3 in Mainz, wo die Werkself sogar noch ein drittes Standardtor kassierte, das aber zu Unrecht wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Standardtore sind nicht Bielefelds Ding

Müssen die Bayer-Fans wegen Bayers Standard-Phobie nun also auch am Samstag gegen Arminia Bielefeld zittern? Eher nicht. Denn so anfällig Bayer bei gegnerischen Standards ist, so harmlos agieren die Ostwestfalen bei ihren eigenen.

Mit vier selbst erzielten Treffern nach ruhenden Bällen stellt die Arminia in dieser Kategorie die schlechteste Bundesligamannschaft. Zwei Tore durch Strafstöße, zwei nach Einwürfen - das war's. Im Jahr 2022 gab es noch gar kein Tor nach einer Standardsituation. In Bielefeld ist man angesichts der eigenen Harmlosigkeit schon froh, wenn man nach eigenem Eckball oder Freistoß nicht in einen Konter läuft ...

Kuriosum am Rande: Auf der jeweils anderen Seite sind die Standard-Phobiker richtig stark: Sechs eigene Treffer der Werkself in Jahr 2022 stellen Liga-Bestwert dar, insgesamt 16 sind die vierhöchste Zahl in dieser Saison. Und Arminia wird mit zwei Gegentreffern nach ruhenden Bällen in diesem Jahr nur von Leipzig und Wolfsburg (je 1) unterboten. Sieben Bielefelder Standard-Gegentreffer in der bisherigen Saison werden ebenfalls nur von zwei Teams getoppt, nämlich Mainz und Bayern München (je 6).