Bayer-Trio und Duo von West Ham: Tschechiens EM-Aufgebot

Wie erwartet gehören gleich vier Spieler, die im Europa-League-Viertelfinale zwischen Leverkusen und West Ham auf dem Platz standen, zu Tschechiens EM-Kader. Die Bundesliga stellt mit fünf Legionären die meisten im Aufgebot.

Als im Viertelfinale der Europa League Leverkusen und West Ham aufeinandertrafen, weckte das besonders in Tschechien Interesse. Denn sowohl im Hin- als auch im Rückspiel standen gleich vier Nationalspieler des Landes von Beginn an auf dem Platz: Matej Kovar und Patrik Schick für Bayer, Tomas Soucek und Vladimir Coufal für West Ham. Es hätte sogar noch einer mehr sein können, wenn Leverkusens Adam Hlozek zu diesem Zeitpunkt nicht gefehlt hätte.

Keine zwei Monate nach den Begegnungen arbeitet das Quintett nun an einem gemeinsamen Ziel. Denn wie erwartet berief Nationaltrainer Ivan Hasek alle fünf in den EM-Kader.

Unser Ziel ist es, uns für die K.-o.-Runde zu qualifizieren. Petr Fousek

Neben dem Bayer-Trio nominierte der 60-Jährige zwei weitere bekannte Gesichter aus der Bundesliga: Vaclav Cerny steht ebenso im Aufgebot wie Hoffenheims Benfica-Leihgabe David Jurasek. Mit fünf Spielern aus dem Oberhaus stellt die Bundesliga fast die Hälfte aller Legionäre im Kader (elf). "Ich sehe sowohl erfahrene Spieler, die schon lange in der Nationalmannschaft spielen, als auch junge Wilde. Unser Ziel ist es, uns für die K.-o.-Runde zu qualifizieren", erklärte Petr Fousek, Präsident des Verbandes.

Gegner in der Gruppe: Portugal, Georgien und die Türkei

Dies erscheint in der Gruppe F durchaus möglich. Hinter Favorit Portugal dürfte sich die Reprezentace mit der Türkei um Platz zwei streiten. Komplettiert wird die Gruppe von Georgien. Ihre Vorbereitung auf das Turnier starten die Tschechen am 2. Juni im Trainingslager in Österreich. In Grödig bestreiten sie unter anderem ein Freundschaftsspiel gegen Malta (7. Juni). Die EM-Generalprobe findet drei Tage später in Hradec Kralove (Tschechen) gegen Nordmazedonien statt.