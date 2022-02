Bayer-Torschütze Schick zieht sich Wadenverletzung zu

Es war ein Arbeitstag mit Höhen und Tiefen für Patrik Schick: Erst erzielte der Stürmer den Führungstreffer für Leverkusen in Mainz, später musste er verletzt runter.

Ohne Gegnereinwirkung hat sich Patrik Schick im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Freitagabend eine Verletzung in der linken Wade zugezogen. Genaueres war zunächst nicht klar. Kurz nach der Pause hatte sich der 26-jährige Tscheche an die schmerzende Stelle gegriffen und war schließlich in der 48. Minute ausgewechselt worden.

Ein herber Verlust für Bayer, schließlich war es Schick, der die Werkself in der 35. Minute aus dem Nichts in Führung gebracht hatte - mithilfe von Mainz-Kapitän Moussa Niakhaté, der den Schuss entscheidend abfälschte.

Ersatzmann Alario trifft, aber 05 gewinnt

Ersetzt wurde Schick durch Lucas Alario, der nach dem Mainzer Ausgleich auf 2:1 für Bayer stellte. Doch das reichte nicht, die Nullfünfer drehten das Spiel in einer verrückten Schlussphase noch und gewannen letztendlich mit 3:2.

Schick erzielte in der laufenden Saison satte 20 Tore für Bayer 04 und trug maßgeblich dazu bei, dass sich die Leverkusener so aussichtsreich im Rennen um die Champions-League-Plätze befinden. Ein längerfristiger Ausfall des 26-Jährigen würde die Rheinhessen gewiss hart treffen.