Bayer sucht Partner für Wirtz: Vier Topkandidaten mit demselben Haken

Nach dem Double plant Bayer 04 den Kader für die neue Saison. Dabei steht auch ein Zehner auf der Einkaufsliste des Deutschen Meisters. Die auserkorenen Kandidaten besitzen hohes Potenzial, aber auch einen eben solchen Preis.

Der Erfolg der abgelaufenen Saison soll keine Eintagsfliege bleiben. Nach zuvor 31 Jahre ohne Titel soll nach dem Gewinn von Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal der nächste Triumph nicht wieder so lange auf sich warten lassen. Deshalb bemühen sich die Verantwortlichen bei Bayer 04, den ohnehin schon hochkarätigen Kader zu verstärken.

Dabei spielt auch die Zehnerposition, die es in Xabi Alonsos 3-4-3-System mit den beiden Halbstürmern hinter einem Mittelstürmer gleich zweimal gibt, eine besondere Rolle. Einerseits, weil man das kreative Element in dieser Ebene noch mal erhöhen möchte. Andererseits, weil sich Bayer 04 für den Abgang von Ideengeber Florian Wirtz (20, Vertrag bis 2027) rüsten muss. Dass der deutsche Nationalspieler den Klub im Sommer 2025 verlässt, ist ein realistisches Szenario.

150 plus x Millionen Euro Ablöse sollen dann für das Ausnahmetalent fließen, das längst zum absoluten Leistungsträger und Führungsspieler geworden ist. Und sich erst dann um einen Nachfolger für Wirtz zu bemühen, wenn dessen lukrativer Verkauf unmittelbar bevorsteht, wäre schon allein aus rein wirtschaftlichen Aspekten alles andere als clever.

Also sucht Bayer 04 jetzt den Partner für und Nachfolger von Wirtz. Allerdings wird sich der Werksklub bei diesem Vorhaben in anderen finanziellen Dimensionen bewegen müssen, als er es üblicherweise bei seinen Toptransfers tut, die meist maximal knapp über 20 Millionen Euro liegen.

Dieses besondere Erfordernis liegt auch an der sehr dynamischen Preisentwicklung für höchsttalentierte Zehner. Die Marktwertexplosion von Wirtz belegt diese Preissprünge, die nicht nur, aber gerade auf dieser Position bei Toptalenten mit jedem Entwicklungsschritt stattfinden.

Nicht umsonst versuchte Bayer im Winter, den französischen U-19-Nationalspieler Desiré Doué (18) zu verpflichten. Doch Stade Rennes lehnte ein Angebot, das über 20 Millionen Euro gelegen haben soll, ab. Wohlgemerkt für einen 18-Jährigen, der in der Ligue 1 noch kein absoluter Stammspieler ist und zwischen Startelf und Ersatzbank pendelte. So absolvierte der Offensivakteur in insgesamt 42 Pflichtspielen in dieser Saison knapp 55 Prozent der möglichen Einsatzminuten, erzielte vier Treffer.

Auch Soulé würde teuer werden

Bayer würde den technisch beschlagenen, beidfüßigen, dynamischen und dribbelstarken Doué mit Kusshand verpflichten. Allerdings hat dieser erst mal ein Preisschild von 40 Millionen Euro umgehängt bekommen. Realistisch erscheint eine fixe Ablöse von 25 plus x Millionen Euro zuzüglich Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung, womit das Gesamtpaket jenseits der 30 Millionen Euro liegen würde. Eine solche Summe zahlte Bayer erst einmal: 2019 flossen fixe 32 Millionen Euro für Kerem Demirbay an die TSG Hoffenheim.

Günstiger wird es bei Bayers Zehner-Wünschen kaum gehen. Fertige Spieler für diese Position sind unbezahlbar, Toptalente schnell sehr teuer. Auch Juves Matias Soulé (21), der in dieser Saison als Leihspieler elf Mal für Frosinone Calcio traf, und ebenfalls auf Bayers Liste steht, wird jetzt im Bereich zwischen 35 und 40 Millionen Euro gehandelt. Im Sommer 2023 wurde der Argentinier noch mit "nur" zehn Millionen Euro taxiert, da er in der Serie A noch keine wirklich tiefen Spuren hinterlassen hatte. Doch schon eine gute Saison macht Talente dieser Kategorie extrem kostspielig.

Beim Mainzer Brajan Gruda (20) reichte sogar ein starkes letztes Saisonviertel, so dass der ebenfalls hoch eingeschätzte Linksfuß mindestens einen ähnlichen Preissprung gemacht hat wie Soulé. Auch Bilal El Khannouss (20, KRC Genk) wird entsprechend hoch taxiert.

Doué gilt als Topkandidat

Ein Schnäppchen wird Bayer beim Kauf des Partners von Wirtz, der dann nach einjähriger Eingewöhnungszeit im Idealfall auch dessen Nachfolger werden könnte, kaum machen. Die Konkurrenz beim Buhlen um solche Toptalente ist groß.

Doué gilt weiter als der Topkandidat. Zumal der Spieler im Januar seinen Willen, nach Leverkusen wechseln zu wollen, offensichtlich bereits mehr als nur signalisiert hat. Wäre Bayer sonst doch nicht in konkrete Verhandlungen mit Stade Rennes getreten. Zudem ist der 18-Jährige in Relation zu seinem Alter im Vergleich mit den andere drei Aspiranten in der Entwicklung am weitesten und damit auch der Spieler, in dem die größte Fantasie bezüglich seiner Zukunft steckt.