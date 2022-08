Bayer schraubt an Leih-Deal mit Hudson-Odoi

Seit Monaten arbeitet Bayer 04 daran, sich auf der Linksaußen-Position zu verstärken. Nachdem der Transfer des ukrainischen Nationalspielers Mykhaylo Mudryk (Schachtar Donezk) geplatzt ist, ist nun Chelseas Callum Hudson-Odoi zum Objekt der Begierde geworden.

Es wäre ein Ausrufezeichen. Nach englischen Medienberichten steht Bayer 04 Leverkusen kurz vor einer Verpflichtung von Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea. Der 21 Jahre alte englische Nationalspieler (3 Einsätze) soll auf Leihbasis zum Champions-League-Teilnehmer wechseln, der Deal schon weit vorangeschritten sein.

Gesichert ist nach kicker-Informationen, dass der Rechtsfuß, an dem mehr als ein Dutzend Klubs Interesse bekundet haben sollen, beim Bundesligisten ein ganz konkretes Thema ist. Ein Vollzug ist aber zumindest am heutigen Mittwoch nicht zu erwarten, aber auch bis zum nächsten Bundesligaspiel der Werkself am Samstag in Mainz nicht ausgeschlossen. Allerdings sind gerade in den letzten Tagen vor Transferschluss fast alle möglichen Kapriolen denkbar.

Unter Tuchel war Odson-Odoi zuletzt außen vor

Laut englischer Quellen soll sich Hudson-Odoi, der am Dienstag bereits nicht mehr am Training beim FC Chelsea teilgenommen haben soll, bereits auf Leverkusen als neuen Klub festgelegt haben. Bei Bayer 04 böte sich ihm die Chance auf regelmäßige Einsätze, die er unter Trainer Thomas Tuchel beim FC Chelsea zuletzt nicht bekam. Bei den Blues durfte der schnelle Flügelspieler, um sich noch vor zwei Jahren der FC Bayern München bemühte, in dieser Saison noch gar nicht mitwirken.

Ginge die Leihe über die Bühne, würde mit dieser die bislang größte Baustelle des mit drei Niederlagen in die Bundesligasaison gestarteten Werksklubs geschlossen. Während der Champions-League-Teilnehmer nämlich auf der rechten Seite mit Linksfuß Moussa Diaby über eine absolute Toplösung im Kader verfügt, fehlt Trainer Gerardo Seoane auf der linken Seite eine gleichwertige Option.

Die Leihe würde ein Problem lösen

Zugang Adam Hlozek (20, Slavia Prag), zentral wohl besser aufgehoben, konnte als Linksaußen bislang keinerlei Akzente setzen. Amine Adli (Schlüsselbeinbruch) fällt genauso bis Oktober aus wie Rechtsaußen Karim Bellarabi (Meniskus-Operation), mit dem Seoane die Möglichkeit hätte, Diaby auf den linken Flügel zu stellen. Gelingt Bayer der Coup mit Hudson-Odoi, hätte der Schweizer mit dann zwei Topakteuren für die beiden offensiven Außenpositionen zumindest ein Problem weniger.