Bayer schnappt sich 16-jährigen Kanga

Bayer 04 Leverkusen steht kurz vor der Verpflichtung von Offensiv-Talent Jardell Kanga von IF Brommapojkarna. Mit dem möglichen Abgang von Nadiem Amiri hat das aber nichts zu tun.

Der 16-Jährige, der mit seinem Klub im vergangenen Kalenderjahr in die 2. Liga in Schweden aufgestiegen ist, soll sich in Leverkusen seine Sporen in der A-Junioren-Bundesliga verdienen.

Kopenhagen und Nordsjaelland buhlten mit

Jardell Kanga ist als hängende Spitze, Rechtsaußen oder im offensiven Mittelfeld einsetzbar und wurde besonders von den dänischen Topklubs FC Kopenhagen und FC Nordsjaelland intensiv umworben. Doch Bayer 04 steht unmittelbar davor, den Transfer des Schweden über die Bühne zu bringen.

Vorspielen in Barcelona - und im Herbst in Leverkusen

Kanga, der auch schon bei der Nachwuchsabteilung des FC Barcelona vorgespielt hat, absolvierte bereits im Herbst ein Probetraining in Leverkusen, bei dem er einen guten Eindruck hinterließ. In Schweden kam der Offensivakteur in der Saison 2021 in der 3. Liga auf 23 Einsätze, dabei erzielte der Linksfuß fünf Treffer für IF Brommapojkarna.

Ablöse von etwa 200.000 Euro

Bayer zahlt für den schwedischen U-17-Nationalspieler eine Ablöse, die im Bereich von 200.000 Euro liegen soll. Kanga erhält in Leverkusen den für einen Nachwuchsspieler möglichen Dreijahresvertrag.

Als möglicher sofortiger Ersatz für den vom CFC Genua umworbenen deutschen Nationalspieler Nadiem Amiri ist Kanga nicht einzuordnen. Am Samstag nach dem 2:1-Sieg der Werkself in Mönchengladbach hatte Geschäftsführer Rudi Völler betont, dass Bayer mit Ausnahme von Panagiotis Retsos keinen Spieler in diesem Winter abgeben werde, wenn man keinen anderen Akteur für die betreffende Position verpflichten könne.