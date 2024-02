Bayer-Rekord ausgerechnet am Freitag? - Hasebe als Sinnbild: Das bringt der 23. Spieltag

Leverkusen steht vor einem neuen Bundesligarekord, muss aber am ungeliebten Freitag ran. Im 1000. Heimspiel der Bayern kommt es zu einem Duell der Top-Scorer und Hasebe steht sinnbildlich für Frankfurts Bilanz gegen Wolfsburg.

Gegen Mainz und den Freitag-"Fluch": Leverkusen vor Rekord

32 Pflichtspiele hat Bayer Leverkusen in dieser Saison bisher ungeschlagen überstanden - das schaffte bisher nur der FC Bayern zwischen Dezember 2019 und September 2020. Eine weitere Partie ohne Niederlage und die Werkself würde einen neuen Rekord aufstellen. Der Haken bei der Sache: Gegen den 1. FSV Mainz 05 muss der Tabellenführer bereits zum Auftakt am Freitagabend (20.30 Uhr) ran. Und seit sechs Freitagsspielen wartet Bayer auf einen Sieg, musste dabei gar fünfmal den Platz als Verlierer verlassen. Auf der anderen Seite wartet Mainz als einziger Bundesligist in dieser Saison noch auf einen Auswärtssieg. Allerdings verloren die Rheinhessen keines ihrer letzten drei Spiele gegen einen Tabellenführer.

Kilometerfresser an der Alten Försterei

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) erwartet die Zuschauer der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim eine sehr laufintensive Partie. Denn der Aufsteiger von der Ostalb legt mit 121,8 Kilometern im Schnitt die weitesten Wege zurück, die Eisernen liegen mit 120,8 Kilometern auf Rang drei (Statistiken zur Laufleistung gibt es hier...). Union hat alle vier Heimspiele unter Nenad Bjelica gewonnen, fünf Siege in Serie vor eigenem Publikum würden eine neue Vereinsbestmarke bedeuten. Allerdings sind die Heidenheimer seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen.

Gladbach gegen Bochum unter Druck

Borussia Mönchengladbach wartet in der Rückrunde noch auf den ersten Sieg und erzielte erst zwei Tore. Resultat der Misere ist der Absturz auf Rang 15, nun folgen die "Wochen der Wahrheit" mit den Partien gegen den VfL Bochum, beim 1. FSV Mainz 05 (2. März) sowie gegen den 1. FC Köln (9. März). "Natürlich schauen wir den Tatsachen ins Gesicht und wissen, dass wir punkten müssen", sagte Fohlen-Dompteur Gerardo Seoane vor dem Heimspiel gegen Bochum. Die Bochumer dagegen reisen nach dem 3:2 gegen Bayern München mit viel Selbstvertrauen an den Niederrhein, wo sie sich eh wohl fühlen: Sechsmal gewann Bochum bereits in Gladbach und damit so häufig wie bei keinem anderen Verein und erzielte dabei 43 Tore - ebenfalls Bestwert.

Gewinnt Bremen mal wieder gegen einen Aufsteiger?

Auf dem Papier geht Werder Bremen als Favorit in die Partie gegen Darmstadt 98. Die Hanseaten sind hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen (13 Punkte) gemeinsam mit dem VfB Stuttgart das beste Rückrundenteam (je 12 Zähler), Darmstadt mit Gladbach Letzter (nur jeweils 2 Punkte). Allerdings hat der SVW keines seiner letzten vier Duelle gegen einen Aufsteiger für sich entscheiden können. Und die Lilien erinnern sich gerne an das Hinspiel, das sie mit 4:2 gewonnen haben - eines von nur drei Bundesligamatches, in denen sie vier Tore erzielen konnten. Allerdings müssen sie an der Weser auf ihren gelbgesperrten Trainer Torsten Lieberknecht verzichten.

Stuttgart vs. Köln: Auch Diehl im Mittelpunkt

Der VfB Stuttgart hat seine jüngsten vier Ligapartien gewonnen und dadurch sowie durch die Patzer der Konkurrenz seinen Champions-League-Platz gefestigt. Nun kommt mit dem 1. FC Köln einer der Lieblingsgegner der Schwaben, gegen den FC verlor der VfB nur eine der jüngsten zehn Partien und gewann die letzten drei zu null. Die Geißböcke mussten mit dem 0:1 gegen Bremen in der Vorwoche einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken. Im Mittelpunkt der Partie steht auch Justin Diehl: Das Sturmtalent der Kölner steht beim VfB hoch im Kurs.

Topduell gegen Leipzig: Wie reagiert der FC Bayern auf das Trainerbeben?

Im Samstagabendspiel (18.30 Uhr) empfängt der FC Bayern München RB Leipzig zum Topduell. Es ist das 1000. Heimspiel der Münchner in der Bundesliga, als erstes Team erreicht der FCB diese Marke. Allerdings steht nicht das Jubiläum im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie das Team auf das angekündigte Aus von Trainer Thomas Tuchel im Sommer reagiert. Die letzten zwei Bundesligapartien verlor der FCB - drei Niederlagen in Folge gab es zuletzt im Mai 2015: Allerdings stand damals der Gewinn der Meisterschaft bereits fest. Leipzig hat sich zuletzt nach den drei Niederlagen zum Jahresauftakt in der Liga stabilisiert, was auch an Lois Openda liegt: Der Belgier gab bereits 84 Torschüsse ab und ist mit 16 Toren und vier Assists bester Scorer der Leipziger. Mit 21 Punkten ist Openda damit gemeinsam mit Stuttgarts Serhou Guirassy Zweiter hinter Bayerns Torjäger Harry Kane (25 Tore, 6 Vorlagen).

Hasebe als Sinnbild: Frankfurt empfängt "Angstgegner" Wolfsburg

Dem Anpfiff am Sonntag (15.30 Uhr) dürfte Eintracht Frankfurt mit gemischten Gefühlen entgegen sehen: Denn mit dem VfL Wolfsburg kommt einer der Angstgegner der SGE nach Hessen, von den jüngsten sieben Heimspielen gegen die Wölfe verlor Frankfurt satte sechs (1 Sieg), blieb dabei sogar fünfmal torlos. Wolfsburg dagegen hat in den vergangenen 22 Partien gegen die Eintracht immer mindestens einmal ins Schwarze getroffen. Gegen keinen anderen Verein haben die Wolfsburger eine solche Torserie vorzuweisen. Das letzte Mal, dass Wolfsburg gegen die Eintracht torlos blieb, trug Frankfurts "Methusalem" Makoto Hasebe noch das VfL-Trikot: 0:2 zu Hause am 17. Spieltag der Saison 2012/13.

Acht gegen acht oder Dortmund gegen Hoffenheim

Mit völlig konträren Vorzeichen gehen Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim ab 17.30 Uhr in ihr Duell: Der BVB ist seit acht Partien unbesiegt (4/4/0), 1899 wartet seit ebenso vielen Spielen auf einen Dreier (0/4/4). Nicht nur die aktuelle Form, auch der direkte Vergleich spricht für die Westfalen, die die letzten fünf Partien gegen die Kraichgauer allesamt gewinnen konnten. Der BVB war unter der Woche in der Champions League gefordert, ließ beim 1:1 in Eindhoven spielerisch zwar einige Wünsche offen, ärgerte sich aber vielmehr über einen äußerst zweifelhaften Elfmeter.

Mit FCA-Experten Grifo: Siebter Streich in Folge für Freiburg?

Der SC Freiburg hat die jüngsten sechs Duelle gegen den FC Augsburg gewonnen und peilt zum Abschluss des 23. Spieltags ab 19.30 Uhr seinen siebten Streich in Folge an. Dazu haben die Breisgauer einen Experten in ihren Reihen: Vincenzo Grifo verlor noch keine seiner 13 Partien (10/3/0) gegen die Fuggerstädter, erzielte dabei fünf Tore und bereitete weitere vier vor. Der FCA holte aus seinen jüngsten vier Heimspielen zwar nur zwei Punkte, konnte allerdings alle drei bisherigen Sonntagsspiele unter Trainer Jess Thorup gewinnen.