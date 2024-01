Bayer ohne Kossounou: Warum Stanisic nun besonders gefordert ist

Bei Tabellenführer Bayer 04 war Odilon Kossounou bislang eine extrem wichtige Säule. Nun fehlt der Ivorer wegen des Afrika-Cups. Leihspieler Josip Stanisic rückt daher in den Fokus.

Manch einer, der es mit Bayer 04 Leverkusen hält, wird am vergangenen Donnerstagabend womöglich ganz kurz zusammengezuckt sein. Da verkündete die Elfenbeinküste schließlich ihr Personal für den Afrika-Cup. 27 Spieler umfasst das Aufgebot. Und zu den acht Defensivakteuren, die in die Auswahl der Ivorer berufen wurden, zählt auch Odilon Kossounou.

Keine große Überraschung, könnte man meinen. So gehört der 22-Jährige in dieser Spielzeit doch zu den Top-Verteidigern der Bundesliga. In der Nationalelf allerdings hatte Kossounou zuletzt einen schweren Stand, kam 2023 in nur zwei von neun möglichen Länderspielen zum Zug, einmal für lediglich fünf Minuten. Bei Bayer hatten sie deshalb zumindest die leise Hoffnung, dass Kossounou, der mit seiner Rolle bei Trainer Jean-Luis Gasset unzufrieden sein soll, im Kader der Elfenbeinküste fehlen könnte. Nun ist der Werkself-Profi aber doch dabei.

Im schlechtesten Fall fehlt er Bayer damit bis zum 11. Februar, wenn das Finale des Afrika-Cups ausgetragen wird - es wären dann sechs Pflichtspiele ohne den Verteidiger, der bislang eine hervorragende Saison absolviert. Gemeinsam mit Jonathan Tah (zentral) und Edmond Tapsoba (halblinks) bildet er die stärkste Dreierkette der Liga. Nicht nur defensiv, auch offensiv ist sie von großer Bedeutung.

Bayers Kossounou spielte im vergangenen Halbjahr groß auf

Während Tapsoba, der für Burkina Faso beim Afrika-Cup an den Start gehen wird, zuvorderst mit seinem oftmals linienbrechenden Aufbauspiel besonderen Wert für das Angriffsspiel des Spitzenreiters besitzt, dribbelt Kossounou auf der halbrechten Seite mutig an, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Zudem schiebt der schnelle Ivorer (Topspeed 35 km/h) häufig weit vor, nimmt tief in der gegnerischen Hälfte am Kurzpassspiel teil - mit Übersicht, technischer Klasse und Wucht, die er darüber hinaus gewinnbringend einsetzt, um nach Ballverlust hoch aufgerückt ins Gegenpressing zu kommen.

Diese komplexe Aufgabe, die einen steten Balanceakt zwischen Abwehr und Angriff erfordert, erfüllte Kossounou in den vergangenen Monaten mit Auszeichnung. Sein kicker-Notenschnitt in der Liga liegt bei 2,39 - in seinen 20 Pflichtspieleinsätzen 2023/24 wurde er einmal mit der Note 3,5 bedacht (nach dem Pokalspiel beim SV Sandhausen, 5:2) - nie schlechter. Agierte er zuvor noch wechselhaft, hat er sich inzwischen zu einer elementaren Säule im Spiel der Werkself entwickelt.

Und die bricht nun mal vorerst weg. Immerhin für die ersten paar Spiele 2024. Dass sein Vertreter Josip Stanisic bereits in den Startlöchern steht, erleichtert Trainer Xabi Alonso einiges. Dennoch bleibt die Frage, wie die Bayern-Leihgabe Kossounou ersetzen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt jedenfalls stand Stanisic, der im vergangenen Sommer erst am 20. August verpflichtet worden war, in dessen Schatten - und bekam vor allem dann seine Einsatzchance, wenn dem nicht zu verdrängenden, bislang schlicht überragenden Kossounou mal eine Schaffenspause gewährt wurde.

Stanisic offenbarte bei Bayer Stärken, aber auch Schwächen

Sechs Ligaspiele (zwei von Beginn an, kicker-Notenschnitt 3,17) sowie zwei DFB-Pokal- (3,25) und sechs Europa-League-Partien (3,6) stehen in seiner Halbjahresbilanz, wobei er im Trikot von Bayer 04 Schwächen und Stärken offenbarte. Immerhin: Die generelle Tendenz bei Stanisic war in den vergangenen Wochen positiv.

So brachte er in der letzten Partie des Jahres 2023 gegen den VfL Bochum (4:0), als Xabi Alonso einen Testlauf ohne seine fünf für den Afrika-Cup in Frage kommenden Spieler startete, eine ansprechende Leistung und verdiente sich die kicker-Note 2,5. Wenngleich es sich in der Anfangsphase gegen hoch anlaufende Gäste doch bemerkbar machte, dass nicht Tapsoba und Kossounou für den Aufbau verantwortlich zeichneten, sondern Piero Hincapie und eben Stanisic. Ob sie ähnlich viel Präsenz zeigen und ähnlich viele Offensivimpulse beisteuern können wie ihre fehlenden Kollegen, müssen sie in den nächsten Wochen unter Beweis stellen.

Rolfes traut Stanisic die Kossounou-Rolle zu

Geschäftsführer Simon Rolfes gibt sich im Gespräch mit dem kicker zuversichtlich. "Jeder Spieler", sagt er, "hat seine eigene Charakteristik, das ist klar. Allerdings passen alle auf ihre Art zu unserem Stil." Der Kader sei ja ganz bewusst so und in dieser Form zusammengestellt worden - mit Stanisic als Alternative für die rechte (Innen-)Verteidigung.

"Josip kann diese Rolle sehr gut ausfüllen. Gegen Bochum hat er es gut gemacht, war auch davor an Toren beteiligt und hat sich offensiv eingebracht", erklärt Rolfes. "Wir sind fest davon überzeugt, dass er wunderbar bei uns reinpasst." Dass sich Stanisic Anfang Dezember unzufrieden zeigte über seine geringen Einsatzzeiten, ist für den Werkself-Chef nur logisch. Den Ärger habe der kroatische Nationalspieler indes in Energie umgewandelt. "Und das muss er auch. Wenn ein Spieler seinen Status verändern will, muss er mit guten Leistungen zeigen, dass er da ist."

Das sei Stanisic in den vergangenen Spielen gelungen, sagt Rolfes. Und so könnte sich die auf ein Jahr ausgelegte Leihe für den 23-Jährigen nach schwierigen Monaten nun wirklich bezahlt machen. Spielpraxis dürfte er in den kommenden Wochen in jedem Fall genug erhalten auf der komplexen und darum fordernden Kossounou-Position. Wie er sie nutzt, wird sich erweisen.