Bayer mit "Lust auf mehr" zwischen Hoffen und Leiden

Dank des späten 1:1 von Florian Wirtz wird im Rückspiel bei Union Saint-Gilloise das Duell von Bayer 04 mit den Belgiern am Donnerstag wieder bei Null beginnen. Die ersten 90 Minuten dieses Viertelfinales belegen, dass die Mannschaft von Xabi Alonso vor einer brutal schweren Aufgabe steht.

Ein 1:1 zu Hause in einem Viertelfinal-Hinspiel. Dazu noch gegen ein Team, gegen das man rein von der Papierform klarer Favorit war - auf den ersten Blick war das Ergebnis, das Bayer 04 gegen Union Saint-Gilloise am Donnerstag in der Bay-Arena erzielte eine Enttäuschung.

Doch am Ende war es immerhin ein Unentschieden, das dem Bundesligisten durch den Wegfall der Auswärtstor-Regelung eine absolut neutrale Ausgangsposition bescherte, was während der 90 Minuten alles andere als selbstverständlich erschien.

Frimpong ausgebremst

Schließlich lieferte der Tabellenzweite der Jupiler Pro League eine Demonstration höchster Verteidigungskunst ab. Wohl noch kein Team hielt in dieser Saison Bayer 04 so mannschaftlich geschlossen vom Tor fern, verteidigte so kompakt, so automatisiert ineinandergreifend, so dass die Elf von Xabi Alonso selbst ihre klaren Schnelligkeitsvorteile kaum ausspielen konnte. So war nicht nur Jeremie Frimpong auf der rechten Schiene selten so ausgebremst worden in seinem offensiven Treiben, wie in diesen 90 Minuten.

Folglich behielt die Enttäuschung über das Resultat nicht die Oberhand gegenüber der Freude über das späte 1:1 von Florian Wirtz, der den Ball nach Vorarbeit des eingewechselten Sardar Azmoun aus etwa 20 Metern überlegt ins lange Eck platzierte.

Höchst präzises Manöver von Wirtz

Xabi Alonso sprach später von einem "Pass", mit dem der Jungstar den Ball im Netz "geparkt" habe. In der Tat war es ein höchst präzises Manöver auf engstem Raum, das nicht nur jedem Fahrschüler zu Ehre gereicht hätte. Das aber auch belegte, was nötig sein wird, um die Belgier zu bezwingen.

"Es war ein sehr gut herausgespieltes Tor. Der Raum war sehr eng. Da waren sieben Spieler unmittelbar um den Ball und zwei von uns. Das war von der Qualität her eine Riesentor. Das haben wir uns aber erarbeitet: Wir sind klar geblieben, haben immer weiter versucht, nach vorne zu spielen, auch wenn es nicht einfach war, weil die Lücken sehr, sehr klein waren", fasste Sechser Robert Andrich den Leverkusener Treffer sowie die schwierige Aufgabe für die Werkself treffend zusammen.

Der Verzweiflung nahe

Bis zu diesem 1:1 waren Bayer und Wirtz der Verzweiflung nahe. Die Belgier, die kurz nach der Pause nicht einmal unverdient in Führung gegangen waren, waren bis zu dem Kunstschuss des 19-Jährigen kaum zu knacken gewesen. Die beiden besten Chancen hatte vielmehr der zweimal durch den Fünfmeterraum irrlichternde Union-Keeper Anthony Moris ermöglicht, der jeweils eine Flanke unterlief und es nur der fehlenden Präzision der Schützen Piero Hincapie und Jeremie Frimpong, die ihre Kopfbälle aus wenigen Metern neben das Tor setzten, zu verdanken hatte, dass seine Fehler nicht bestraft wurden.

Doch nachdem Bayer vor der Pause in zwei, drei Umschaltaktionen beim letzten Pass entweder unpräzise agiert oder die falsche Entscheidung getroffen hatte, entnervten die Belgier die Gastgeber mit der Zeit zusehends, was sogar ein Genie wie Wirtz in der Phase vor dem 1:1 dazu verleitete, den Ausgleich mit überhasteten Pässen in nicht vorhandene Räume erzwingen zu wollen.

Andrich: "Vernünftiges Ergebnis fürs Rückspiel"

Saint-Gilles hatte Bayer kurz vor dem Kontrollverlust. Dass dieser aber nicht eintrat, war essentiell. "Wir wussten, dass es so ein Spiel werden könnte. Natürlich möchtest du 2:0, 3:0 gewinnen, aber manchmal geht es halt nicht. Dann musst du das Spiel annehmen. Sie haben immer wieder den Rhythmus gebrochen. Wichtig war, dass wir im Kopf klar bleiben, die Ruhe bewahren, und dafür wurden wir mit dem Tor belohnt", erklärte Andrich, der in dem 1:1 "ein vernünftiges Ergebnis fürs Rückspiel" sieht.

Trotz aller von den Belgiern auf höchstem Niveau platzierter Hindernisse, zeigte sich der Mittelfeldspieler optimistisch. "Das ist eine abgezockte Truppe, sie machen es einem nicht einfach. Aber wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, bin ich zuversichtlich, dass wir weiterkommen." Wobei es aber ja gerade das Problem darstellt, gegen Union sein eigenes Offensivspiel zu entfalten.

So dürfte es auch kommende Woche in Brüssel auf Details ankommen wie das Wirtzsche Parkmanöver oder die Präzision bei aussichtsreichsten Kopfballchancen. Viele solcher Momente dürften die Belgier auch dann nicht zulassen.

Fragezeichen hinter Palacios

Bayer wird das Optimum in die Waagschale werfen müssen, um weiterzukommen. Ob Bayer dabei auf Andrichs Kollegen in der Doppelsechs, Exequiel Palacios, zurückgreifen kann, ist offen. Der Weltmeister musste zur Halbzeit angeschlagen raus, weil die hintere Oberschenkelmuskulatur sich meldete. "Pala hatte ein ungutes Gefühl, aber nicht, dass etwas gerissen ist. Wir müssen abwarten", erklärte Xabi Alonso.

Der Einsatz des zuletzt so formstarken Palacios könnte wie zuletzt auch im Rückspiel ein entscheidendes Detail darstellen, in dem sich die Ausgangsposition gegenüber dem Hinspiel nicht verändert hat. "Alles ist offen", weiß der Trainer, der aber genauso den Hunger nach mehr formulierte wie Fernando Carro. "Wir sind positiv, haben Selbstvertrauen", sagte der Geschäftsführer, "die Lust auf mehr ist schon da - bei allen."

Die konterstarken Defensivmonster von Union Saint-Gilloise

Wobei es vor allem die Lust zu Leiden und die mentale Stärke, nicht die Linie zu verlieren, sein werden, die Bayer gegen die konterstarken Defensivmonster von Union Saint-Gilloise aufbringen muss, um zum ersten Mal seit 2002 wieder ein europäisches Halbfinale zu erreichen.