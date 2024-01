Bayer mit Iglesias einig - Mitspieler bestätigt Poker der Klubs

Dass sich Bayer 04 um Borja Iglesias (31) von Real Betis bemüht, berichtete der kicker am Montag. Inzwischen ist klar: Der Tabellenführer ist sich mit dem Mittelstürmer, der der Wunschkandidat ist, einig. Nun bestätigte ein Mitspieler des Profis gar die Verhandlungen zwischen den Klubs.

Geht jetzt alles ganz schnell? Bayer 04 ist bei der Stürmersuche einen entscheidenden Schritt weitergekommen. So hat der Klub mit Mittelstürmer Borja Iglesias (31) eine Einigung erzielt. Der ehemalige spanische Nationalspieler (zwei Einsätze) möchte im Januar in die Bundesliga und zu Trainer Xabi Alonso wechseln.

Bayer sucht Ersatz für verletzten Boniface

Jetzt laufen die Verhandlungen zwischen den Klubs, bei der ursprünglich zwei schlecht zu vereinbarende Positionen bestanden: Bayer möchte den Ersatz für den verletzten Torjäger Victor Boniface nur leihen. Betis seinen Mittelstürmer Nummer 2, zu dem es im Kader keine Alternative gibt, am liebsten verkaufen.

Die kolportierten zehn Millionen Euro Ablöse, die den Spaniern angeblich vorschweben sollen, sind allerdings nur als Testballon zu werten. Eine solche Summe wird Bayer im Winter sicher nicht investieren. Am Ende dürfte es beim Poker um eine Leihgebühr im niedrigen siebenstelligen Bereich drehen.

Mitspieler Perez bestätigt Gespräche

Offenbar laufen die Gespräche zwischen Bayer und Real Betis gut. Schließlich sprach am Dienstag mit Linksaußen Ayoze Perez ein erfahrener Betis-Profi ganz offen über den bevorstehenden Transfer. "Es hängt ein bisschen in der Luft. Es gibt Gespräche zwischen den Klub und ich weiß nicht, was passieren wird", sagte Iglesias‘ Mitspieler.

Perez, mit 30 Jahren ein alter Hase, der für Leicester City und Newcastle United in der Premier League spielte und somit erfahren genug wäre, nicht voreilig etwas auszuplaudern, bestätigte damit die Verhandlungen zwischen Bayer und Real Betis - und das aus dem Auto heraus vor laufender Kamera. Was darauf schließen lässt, dass der Wechsel, der offenbar in der Betis-Kabine sehr offen besprochen wurde, sich in der Endphase befindet.