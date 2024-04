Bayer Leverkusen und die "Dornröschen-Klubs" Europas

15. GAK (Österreich, 102 Jahre)

So lange wie die Grazer Rotjacken musste keine andere österreichische Mannschaft auf den ersten nationalen Meistertitel warten. Gegründet am 14. Juli 1902, durfte Kapitän Toni Ehmann am 15. Mai 2004 zum ersten und bisher letzten Mal den Bundesliga-Meisterteller in die Höhe stemmen. GEPA pictures