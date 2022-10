Bayer Leverkusen reist im November in die USA

Bundesligist Bayer Leverkusen wird kurz vor dem WM-Start für ein fünftätiges Trainingslager in die vereinigten Staaten reisen.

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar wird Bundesligist Bayer Leverkusen für ein Trainingslager in die USA reisen. Das teilte die Werkself am Donnerstag mit. Mit der fünftägigen Reise vom 13. bis 18. November will Geschäftsführer Fernando Carro die globale Bekanntheit der Werkself weiter fördern.

In St. Louis wird Bayer am 16. November (Ortszeit) ein Testspiel gegen das jüngste Team der Major League Soccer, dem St. Louis City Soccer Club, bestreiten, wo Lutz Pfannenstiel, früherer Funktionär von Fortuna Düsseldorf, als Manager tätig ist. Im bislang bestätigten Kader des City SC, der im Februar 2023 den Spielbetrieb aufnehmen wird, finden sich mit Roman Bürki, Joakim Nilsson, Eduard Löwen, Tomas Ostrák und Joao Klauss gleich fünf ehemalige Bundesliga-Profis wieder.