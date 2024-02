Bayer Leverkusen hofft in drei Wettbewerben

In dieser Saison ist Bayer Leverkusen richtig gut drauf. Für die Werkself stehen nun zwei entscheidende Spiele direkt hintereinander an.

Einen Titel hat Florian Wirtz in dieser Saison schon gewonnen. Ein tolles Tor des deutschen Fußballers wurde am Wochenende zum "Tor des Jahres 2023" gewählt. Noch wichtiger wären dem Mittelfeldspieler in diesem Jahr aber andere Auszeichnungen.

Seine Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen darf sich noch in drei Wettbewerben Hoffnungen machen. In der Bundesliga steht Leverkusen vor dem FC Bayern auf Platz eins. Auch in der Europa League (gesprochen: europa liig) ist der Verein noch dabei. Und an diesem Dienstag steht das Viertelfinale im DFB-Pokal an. Wer dort gewinnt, kommt eine Runde weiter. Wer verliert, scheidet aus.

Der Gegner ist kein leichter: Bayer Leverkusen trifft auf den Dritten der Bundesliga, den VfB Stuttgart. "Ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler und versuche, jedes Spiel und jeden Wettbewerb zu gewinnen", sagte Florian Wirtz. "Wir werden in allen Wettbewerben unser Bestes geben. Wir wollen überall ins Finale kommen und in der Bundesliga bis zum Ende durchhalten."

Schon an kommenden Samstag tritt Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen dann gegen den Tabellenzweiten FC Bayern München an - ein echtes Spitzenspiel also. Für das Team von Xabi Alonso stehen also entscheidende Tage an.