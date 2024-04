Bayer Leverkusen: Folgt der Fußball den Handballerinnen?

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann am heutigen Sonntag erstmals deutscher Meister werden. Die ausgegliederte GmbH der Fußball-Abteilung ist innerhalb des Muttervereins TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. allerdings ein Nachzügler - die Handballerinnen holten beispielsweise bereits den Meistertitel.

In den Sportarten Boxen, Faustball, Fechten, Handball, Judo, Leichtathletik, Triathlon, Turnen und Volleyball ist Bayer Leverkusen seit Jahrzehnten vertreten und brachte Athleten und Athletinnen auf Weltniveau hervor.

Größen wie die Leichtathletinnen Heide Rosendahl und Ulrike Meyfarth wurden Olympiasiegerinnen. In der jüngeren Vergangenheit vertraten Felix Sturm, Konstanze Klosterhalfen oder Mateusz Przybylko den Verein.

In den Teamsportarten wie im Handball feierte Leverkusen ebenfalls Erfolge. Ein Überblick über die Leverkusener Meistertitel im Teamsport:

HANDBALL:

Zwischen 1965 und 1987 holten die "Werkselfen" zwölf Mal den Meistertitel - zwischen 1982 bis 1987 sogar sechs in Serie. Die Leverkusenerinnen sind somit der Rekordmeister des Deutschen Handballbundes. Gesamtdeutscher Rekordmeister ist der HC Leipzig (23 Titel) durch mehrere Erfolge in der damaligen DDR.

Handball-Meister in der Halle: 1965, 1966, 1974, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 sowie auf dem Feld: 1973.

BASKETBALL:

Mit 14 Meistertiteln sind die Bayer Giants Leverkusen vor Alba Berlin (elf Titel) deutscher Rekordmeister. Ihre Erfolge fuhren sie zwischen 1970 und 1996 ein - unter anderem mit sieben Titeln in Serie zwischen 1990 und 1996. Derzeit sind die Giants, die ihre Erfolge unter unterschiedlichen Vereinsnamen holten, nur in der dritthöchsten Spielklasse vertreten.

FAUSTBALL:

Die Leverkusener Faustballerinnen triumphierten 1982 im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Unter der Leitung von Trainer Fritz Braschoß gab es durch einen 22:18-Sieg über Siemens Nürnberg den Titel. Die Männer gewannen trotz zahlreicher internationaler Erfolge nie den nationalen Titel.

VOLLEYBALL:

Nur zehn Jahre nach ihrer Gründung 1969 gewannen die Leverkusener Volleyballer ihre erste Meisterschaft. 1989 und 1990 folgten zwei weitere Titel. 1991 wurde die Männermannschaft an den SV Bayer Wuppertal transferiert. Die Frauen gewannen nie einen Titel und spielen heute in der 2. Bundesliga.