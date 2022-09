Bayer Leverkusen ernennt Lars Bender zum Ehrenspielführer

Lars Bender wird siebter Ehrenspielführer von Bayer 04 Leverkusen. Die Ernennung erfolgt unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen.

"Ein ganz Großer bekommt heute die Ehre, die er verdient": Mit diesen Worten verkündete Bayer 04 Leverkusen am Samstag, dass Lars Bender (33) zum Ehrenspielführer des Klubs ernannt wird. Der entsprechende Wimpel wird dem langjährigen Kapitän an diesem Samstag in den Minuten vor dem Anpfiff gegen Werder Bremen überreicht (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Bender, der seine Profikarriere im Sommer 2021 nach 342 Pflichtspielen für die Werkself beendete, ist nach Ulf Kirsten (2004), Carsten Ramelow (2008), Bernd Schneider (2010), Simon Rolfes (2015), Stefan Kießling und Rüdiger Vollborn (beide 2019) der siebte Leverkusener Ehrenspielführer.

Dem Fußball den Rücken gekehrt hat der Ex-Nationalspieler (19 Länderspiele, vier Tore) noch nicht. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Sven kickt Bender für seinen Jugendklub TSV Brannenburg.