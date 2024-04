Bayer Leverkusen bindet Leistungsträgerin

Der TSV Bayer 04 Leverkusen kann ein weiteres Jahr auf die Dienste von Jennifer Souza bauen. Die 24-Jährige, die auf Linksaußen sowie im Rückraum flexibel einsetzbar ist, unterschrieb bei den Werkselfen einen neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025.

Die in Wittlich geborene Souza, die im Mai 2017 gegen Buxtehude ihr Bundesligadebüt feierte, ist mittlerweile die dienstälteste Spielerin unter dem Bayer-Kreuz.

Nach einer sehr erfolgreichen A-Jugendzeit mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2018 nach zwei Vizetiteln 2016 und 17 sowie der Teilnahme an der Jugend EM 2015 und Juniorinnen-WM 2018 rückte sie nahtlos in den Bundesligakader der Elfen auf.

Bremste sie in der vergangenen Saison noch eine hartnäckige Fußverletzung ab dem Winter aus, lief der Re-Start zur aktuellen Saison unter Michael Biegler bisher reibungslos. Souza war in allen 20 Partien dabei und erzielte dabei 26 Tore.

"Leverkusen ist für mich wie mein zweites Zuhause, deshalb freue ich mich, noch ein weiteres Jahr hier spielen zu können und vor allem ein weiteres Jahr mit meiner Schwester im selben Verein sein zu dürfen", so Jennifer Souza, deren Schwester Jessy-Marlone derzeit bei den Juniorelfen in der 3. Liga sowie in der A-Jugend-Bundesliga aktiv ist.