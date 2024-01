Bayer jubelt in der Nachspielzeit - Stillstand im Keller und ein Kunstschuss

Leverkusen parierte die Vorlage der Bayern gegen Hoffenheim, musste in Augsburg aber lange zittern. Leipzig verlor nach einem frühen Gegentor gegen die Eintracht und die Aufbruchsstimmung blieb in Köln nach dem Remis gegen Heidenheim aus. Auch Mainz und Union bleiben im Keller stecken.

Palacios erlöst Bayer in der Nachspielzeit

Nach dem 3:0-Erfolg der Bayern am Freitagabend gegen Hoffenheim konterte Bayer 04 Leverkusen am Samstag in Augsburg, musste allerdings bis zur Nachspielzeit zittern. Nach anfänglichen Problemen mit den clever störenden Augsburgern kam Leverkusen, mit dem angeschlagenen Wirtz auf der Bank, nach knapp 20 Minuten besser ins Spiel, ließ aber - inklusive eines Lattentreffers - anschließend ein paar gute Chancen liegen. Und Augsburg? Hätte in der zweiten Hälfte nach einem Konter in Führung gehen müssen, doch Demirovic vergab kläglich. Die Werkself, nach einer Stunde auch mit Wirtz, rannte weiter vergeblich an. Erst in der Nachspielzeit wurden die Gäste tatsächlich noch belohnt. Technisch stark war es Palacios, der Leverkusen erlöste und die Herbstmeisterschaft im Januar sicherte.

Knauffs früher Treffer reicht Frankfurt

Nach dem Remis gegen Werder Ende des Jahres ließ RB Leipzig erneut Federn und verlor gegen Eintracht Frankfurt 0:1. Die Hessen legten einen Traumstart hin und Hauptakteure waren zunächst nicht die Neuzugänge Kalajdzic und van de Beek, die es beide direkt in die Startformation geschafft hatten. Per traumhafter Vorlage bediente Nkounkou den eingelaufenen Knauff, der aus kurzer Distanz nur einschieben musste. RB war anschließend mit deutlich mehr Ballbesitz überlegen, kam aber nicht zwingend genug in die Gefahrenzone. Nach dem Wechsel verpasste Götze - in eine Hereingabe rutschend - sogar das 2:0. Das Team von Marco Rose machte zwar das Spiel, blieb im Abschluss aber glücklos und am Ende ohne Punkte.

Stillstand im Keller - Heidenheim wieder nach Standard

Die Aufbruchsstimmung blieb in Köln nach dem Remis gegen Heidenheim beim Debüt von FC-Trainer Timo Schultz noch aus. Selke ließ vor seinem Führungstor nach einer halben Stunde zwar zunächst seine Klasse aufblitzen, als er den Ball artistisch aus der Luft pflückte, ehe er mit etwas Glück das 1:0 erzielte. Kurz darauf hatten die Hausherren dann Glück, als Schwäbe auf der Linie gegen Theuerkauf stark parierte. Nach dem Wechsel war es einmal mehr ein Standard von Beste, der den Ausgleich zum 1:1-Endstand von Beck einleitete. Damit blieben die Schwaben nach zuletzt drei Siegen in Serie erneut ohne Niederlage, während die Kölner durch den Punkt nicht vom Fleck kommen und unter dem Strich bleiben.

Auch Union Berlin und der FSV Mainz mussten sich mit einer Punkteteilung begnügen. Vogt, erst am Donnerstag von Hoffenheim verpflichtet, war bei den Eiserenen in Freiburg direkt dabei. Nach einer Viertelstunde hatten die Berliner Glück, dass Rönnow nach einem Kopfball von Grifo aus kurzer Distanz mit einem starken Reflex den Rückstand verhinderte. Sallai köpfte nach 30 Minuten hauchdünn am Pfosten vorbei. Nach dem Wechsel spielten die Gäste zwar etwas mutiger nach vorne, Zählbares gab es allerdings auf beiden Seiten nicht mehr zu sehen. Für die Freiburger durchaus ärgerlich, hatten sie doch insgesamt die besseren Chancen.

Widmers Kunstschuss rettet Mainzer Remis

Die Mainzer sicherten sich gegen Wolfsburg dank eines Kunstschusses ebenfalls einen Punkt. Der FSV musste zunächst mit einem Rückstand in die Pause, weil Cerny bei seinem Treffer in der zwölften Minute nicht entscheidend attackiert wurde. Die Antwort ließ in der lange zerfahrenen Partie einige Zeit auf sich warten. In der zweiten Hälfte war es Widmer, der per Kunstschuss für die Rheinhessen den sehenswerten Ausgleich zum 1:1 erzielte.